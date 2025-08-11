  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي يعين مفوضا جديدا لمكتب إحصاءات العمل بعد إقالة المفوضة السابقة

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 8 (كونا) -- عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مفوضا جديدا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة المسؤولة التي كانت تشغل هذا المنصب بسبب جدل حول أرقام الوظائف.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) "يسرني أن أعلن تعيين الخبير الاقتصادي المرموق الدكتور إي. جي أنتوني في منصب المفوض القادم لمكتب إحصاءات العمل فاقتصادنا يشهد ازدهارا ملحوظا وسيضمن إي. جي أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة وأنا متأكد أنه سيؤدي عملا رائعا في هذا المنصب".
وأعلن ترامب مطلع الشهر الجاري أنه قرر إقالة مفوضة إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل تباطؤا في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة في يوليو مقابل ارتفاع البطالة بالإضافة إلى انخفاض حاد في بيانات العمل لشهري يونيو ومايو بعد مراجعتها. (النهاية)

