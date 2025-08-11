الرئيس الأمريكي يعين مفوضا جديدا لمكتب إحصاءات العمل بعد إقالة المفوضة السابقة

403
الرئيس الأمريكي يعين مفوضا جديدا لمكتب إحصاءات العمل بعد إقالة المفوضة السابقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 8 (كونا) -- عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مفوضا جديدا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة المسؤولة التي كانت تشغل هذا المنصب بسبب جدل حول أرقام الوظائف.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) "يسرني أن أعلن تعيين الخبير الاقتصادي المرموق الدكتور إي. جي أنتوني في منصب المفوض القادم لمكتب إحصاءات العمل فاقتصادنا يشهد ازدهارا ملحوظا وسيضمن إي. جي أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة وأنا متأكد أنه سيؤدي عملا رائعا في هذا المنصب".
وأعلن ترامب مطلع الشهر الجاري أنه قرر إقالة مفوضة إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل تباطؤا في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة في يوليو مقابل ارتفاع البطالة بالإضافة إلى انخفاض حاد في بيانات العمل لشهري يونيو ومايو بعد مراجعتها. (النهاية)
