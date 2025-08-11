موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مركز التواصل الحكومي يعلن عن أربع فئات للتأشيرة السياحية لدخول دولة الكويت كما يعلن أن صلاحية التأشيرة للفئتين الأولى والثانية تبدأ من 30 يوما وتصل إلى 360 يوما وفق خيارات متعددة.

رام الله - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد خمسة صحفيين في قصف للاحتلال استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 237 صحفيا.

غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 69 فلسطينيا واصابة 362 آخرين جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع منذ 22 شهرا.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتمديد مهلة المفاوضات التجارية بين بلاده والصين لمدة 90 يوما إضافيا قبل ساعات من انقضاء المهلة الأساسية التي أعلنها في مايو الماضي.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لن يحضر القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.

واشنطن - الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلن فرض حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة واشنطن ووضع شرطتها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني فيها لمكافحة الجريمة التي أكد أنها وصلت لمعدلات قياسية تجاوزت المسجلة في أكثر مدن العالم المعروفة بانفلاتها الأمني.

نيودلهي - العاصمة الهندية تشهد مسيرات احتجاج نفذها نحو 300 نائب برلماني من أحزاب المعارضة أمام مقر لجنة الانتخابات الهندية احتجاجا على ما اعتبروه مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

واشنطن - السلطات المحلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعلن مصرع شخص وإصابة آخرين جراء انفجارات في أحد مصانع شركة الصلب الأمريكية (يو اس ستيل). (النهاية) س ع م