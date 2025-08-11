موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
رام الله - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد خمسة صحفيين في قصف للاحتلال استهدف خيمتهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 237 صحفيا.
غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 69 فلسطينيا واصابة 362 آخرين جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع منذ 22 شهرا.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتمديد مهلة المفاوضات التجارية بين بلاده والصين لمدة 90 يوما إضافيا قبل ساعات من انقضاء المهلة الأساسية التي أعلنها في مايو الماضي.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لن يحضر القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.
واشنطن - الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلن فرض حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة واشنطن ووضع شرطتها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني فيها لمكافحة الجريمة التي أكد أنها وصلت لمعدلات قياسية تجاوزت المسجلة في أكثر مدن العالم المعروفة بانفلاتها الأمني.
نيودلهي - العاصمة الهندية تشهد مسيرات احتجاج نفذها نحو 300 نائب برلماني من أحزاب المعارضة أمام مقر لجنة الانتخابات الهندية احتجاجا على ما اعتبروه مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
واشنطن - السلطات المحلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعلن مصرع شخص وإصابة آخرين جراء انفجارات في أحد مصانع شركة الصلب الأمريكية (يو اس ستيل). (النهاية) س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"
4700 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
ماكرون: الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة كارثة غير مسبوقة بخطورتها
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم