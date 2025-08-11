أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح الباب للتسجيل في ورشة التفكير التصميمي التطبيقي

أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح الباب للتسجيل في ورشة التفكير التصميمي التطبيقي
أعلنت أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المبادرة الرائدة من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع معهد ريبوت للبرمجة، فتح باب التسجيل في ورشة «التفكير التصميمي التطبيقي» والذي سيقدم من Qubstudio . ومن المقرر أن تقام ورشة العمل في البحرين يومي 27-28 أغسطس 2025، حيث ستتيح للمشاركين اكتساب المهارات اللازمة التي تسهم في الارتقاء بأفكارهم الإبداعية وتطوير مبادئ التفكير التصميمي الرئيسية لتقديم حلول مبتكرة.
تستهدف ورشة العمل كل من مدراء الإنتاج، مؤسسي الشركات الناشئة، مصممي UX / UI ، محللي الأعمال، وفرق الابتكار، حيث تسعى الورشة إلى تحويل رؤى المشاركين إلى قيم فعلية يمكن تطبيقها عمليًا في الشركات. ومن خلال هذه الورشة، ستتاح الفرصة للمشاركين لاكتساب فهم عميق بأساسيات مناهج البحث المستخدمة في كبرى الشركات مثل غوغل، وأبل، و IBM ، فضلًا عن التعرف على الحلول المبتكرة التي تركز على المستخدم لتحقيق القيمة للعملاء.
وبهذه المناسبة، قالت ليزا كوخرسكا، مصمم أول الإنتاج في Qubstudio : «يعد التفكير التصميمي نهجًا إبداعيًا وقد ثبت بالفعل أن تطبيق هذا الفكر يمكن أن يُطلق الأفكار الإبداعية حتى في القطاعات التقليدية. إننا سعداء بتطبيق هذه التجربة في البحرين بالتعاون مع أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
تتكون الورشة من خمس مراحل رئيسية من التفكير التصميمي، بما يتيح للمشاركين التعرف على مهارات حل المشكلات بشكل مبتكر، وتطبيقها عمليًا للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات. وخلال هذه الورشة سيتمكن المشاركون من دراسة حالات لأفضل الممارسات، وتطبيقها على تحديات في التفكير التصميمي في القطاع المصرفي، مما يضمن اكتساب المشاركين رؤى عملية وواقعية قابلة للتطبيق مباشرةً على مؤسساتهم.
تتولى إدارة ورشة العمل نخبة من المصممين من ذوي الكفاءة والخبرة من Qubstudio ، للجمع بين الخبرات النظرية والتطبيقات العملية وسبل التواصل الفعالة.
من جانبه، قال السيد بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «تشكل هذه المبادرة جزءًا من التزامنا المتواصل بصقل المواهب وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل سواء في البحرين أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الأدوات والمهارات اللازمة لدفع حركة الابتكار داخل الشركات. ونؤمن بأن هذا التعاون سوف يسهم في تمكين المتخصصين في المجال المالي وتعزيز دورهم في قيادة رحلة الإبداع والابتكار في مؤسساتهم».
