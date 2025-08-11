أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح الباب للتسجيل في ورشة التفكير التصميمي التطبيقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭ ‬للبرمجة،‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬التطبيقي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬سيقدم‭ ‬من‭ ‬ Qubstudio ‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬27‭-‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأفكارهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬وتطوير‭ ‬مبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭.‬‮ ‬

تستهدف‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدراء‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مؤسسي‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬مصممي‭ ‬ UX ‭/‬ UI ،‭ ‬محللي‭ ‬الأعمال،‭ ‬وفرق‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬رؤى‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬فعلية‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬عمليًا‭ ‬في‭ ‬الشركات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لاكتساب‭ ‬فهم‭ ‬عميق‭ ‬بأساسيات‭ ‬مناهج‭ ‬البحث‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬مثل‭ ‬غوغل،‭ ‬وأبل،‭ ‬و IBM ،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬لتحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬للعملاء‭.‬‮ ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬ليزا‭ ‬كوخرسكا،‭ ‬مصمم‭ ‬أول‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬ Qubstudio ‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬نهجًا‭ ‬إبداعيًا‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الفكر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التقليدية‭. ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.‬‮ ‬

تتكون‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬عمليًا‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬اكتساب‭ ‬المشاركين‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬وواقعية‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬مباشرةً‭ ‬على‭ ‬مؤسساتهم‭.‬

تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬من‭ ‬ Qubstudio ،‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبرات‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬وسبل‭ ‬التواصل‭ ‬الفعالة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬ساتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بصقل‭ ‬المواهب‭ ‬وإعدادها‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأدوات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدفع‭ ‬حركة‭ ‬الابتكار‭ ‬داخل‭ ‬الشركات‭. ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬رحلة‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم‮»‬‭.‬‮ ‬