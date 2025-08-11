  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح الباب للتسجيل في ورشة التفكير التصميمي التطبيقي

أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح الباب للتسجيل في ورشة التفكير التصميمي التطبيقي

2025-08-11 11:13:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭ ‬للبرمجة،‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬التطبيقي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬سيقدم‭ ‬من‭ ‬ Qubstudio ‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬27‭-‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأفكارهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬وتطوير‭ ‬مبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭.‬‮ ‬

تستهدف‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدراء‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مؤسسي‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬مصممي‭ ‬ UX ‭/‬ UI ،‭ ‬محللي‭ ‬الأعمال،‭ ‬وفرق‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬رؤى‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬فعلية‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬عمليًا‭ ‬في‭ ‬الشركات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لاكتساب‭ ‬فهم‭ ‬عميق‭ ‬بأساسيات‭ ‬مناهج‭ ‬البحث‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬مثل‭ ‬غوغل،‭ ‬وأبل،‭ ‬و IBM ،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬لتحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬للعملاء‭.‬‮ ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬ليزا‭ ‬كوخرسكا،‭ ‬مصمم‭ ‬أول‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬ Qubstudio ‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬نهجًا‭ ‬إبداعيًا‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الفكر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التقليدية‭. ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.‬‮ ‬

تتكون‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬عمليًا‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬وتطبيقها‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬اكتساب‭ ‬المشاركين‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬وواقعية‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬مباشرةً‭ ‬على‭ ‬مؤسساتهم‭.‬

تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬من‭ ‬ Qubstudio ،‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبرات‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬وسبل‭ ‬التواصل‭ ‬الفعالة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬ساتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بصقل‭ ‬المواهب‭ ‬وإعدادها‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأدوات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدفع‭ ‬حركة‭ ‬الابتكار‭ ‬داخل‭ ‬الشركات‭. ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬رحلة‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم‮»‬‭.‬‮ ‬

MENAFN11082025000055011008ID1109915070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث