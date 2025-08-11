  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يطلق نسخته الرابعة في البحرين

2025-08-11 11:13:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬إطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التوافق‭ ‬والابتكار‭ ‬والتنفيذ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطاقة‭ ‬والمناخ‮»‬‭. ‬وسيقام‭ ‬المنتدى‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

ويتوقع‭ ‬المنتدى‭ ‬حضورًا‭ ‬قويًا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬وجلسات‭ ‬حوارية‭ ‬ومناقشات‭ ‬تفاعلية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬المحورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وآسيا،‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية،‭ ‬لمشاركة‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والحلول‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬مناخي‭ ‬مستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتحشيد‭ ‬والابتكار‭.‬

وسيُناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬مواضيع‭ ‬عدة‭ ‬تشمل‭ ‬مواءمة‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الطموحات‭ ‬والإجراءات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التمويل‭ ‬للمبادرات‭ ‬الحيوية‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمناخ‭ ‬والطبيعة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والسياسات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية،‭ ‬وتسريع‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المناخ‭.‬‮ ‬

وسيظل‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الأساسية‭ ‬للمنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬سيُخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لتطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭. ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬استشارية‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تطبيقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الفهم‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمناخ‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬حقيقية‭ ‬للتنفيذ‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التطبيقية‭ ‬المصممة‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والطاقة‭ ‬والمناخ،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭. ‬وبدورها،‭ ‬صرحت‭ ‬السيدة‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى،‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والشركاء‭ ‬والمشاركين‭. ‬ويُعد‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬رئيسية‭ ‬للحوار‭ ‬والتفاعل‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬ثري‭ ‬ومثمر‭ ‬يتضمن‭ ‬نقاشات‭ ‬معمقة،‭ ‬وتعلم‭ ‬عملي،‭ ‬وتعاون‭ ‬بنّاء‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ومرونة‮»‬‭.‬

