افتتاح "معرض المنتجات العمانية البحرينية" في نسخته الخامسة

افتُتح‭ ‬أمس‭ ‬بولاية‭ ‬صلالة‭ ‬معرض‭ ‬المنتجات‭ ‬العُمانية‭ ‬ – ‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العُمانية‭ ‬ – ‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرع‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عُمان‭ ‬بمحافظة‭ ‬ظفار‭ ‬وسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرواس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عمان،‭ ‬ويستمر‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬بصلالة‭ ‬جراند‭ ‬مول‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬الرواس‭ ‬إن‭ ‬المعرض‭ ‬يأتي‭ ‬للترويج‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬العُمانية‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتحسين‭ ‬انتاجهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬عمان‭ ‬2040‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يستهدف‭ ‬الترويج‭ ‬لمنتجات‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬المعرض‭ ‬منصة‭ ‬عمانية‭ ‬ – ‭ ‬بحرينية،‭ ‬لإقامة‭ ‬الجسور‭ ‬وللتعرف‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬نوع‭ ‬وجودة‭ ‬انتاج‭ ‬الاسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ولنقل‭ ‬التجارب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭: ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬معرض‭ ‬المنتجات‭ ‬العُمانية‭ ‬ – ‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬نسخه‭ ‬الاربع‭ ‬السابقة؛‭ ‬ليؤكد‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬للمنتجات‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬العمانية‭ ‬ – ‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تطور،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬المنتجات‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬مظاهر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬فئة‭ ‬الاسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وترجمة‭ ‬لمخرجات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية،‭ ‬وتفعيلاً‭ ‬لمذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬