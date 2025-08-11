افتتاح "معرض المنتجات العمانية البحرينية" في نسخته الخامسة
افتُتح أمس بولاية صلالة معرض المنتجات العُمانية – البحرينية في نسخته الخامسة، الذي تنظمه جمعية الصداقة العُمانية – البحرينية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وسفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، تحت رعاية كريمة من الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ويستمر مدة 10 أيام بصلالة جراند مول.
وقال الشيخ الرواس إن المعرض يأتي للترويج عن المنتجات العُمانية داخل السوق المحلي والخليجي، مؤكداً أن الغرفة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتحسين انتاجهم وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية ومساهمتهم في الناتج المحلي وبما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن المعرض يستهدف الترويج لمنتجات الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين الشقيقين، كما يعتبر المعرض منصة عمانية – بحرينية، لإقامة الجسور وللتعرف على المستوى الذي وصل إليه نوع وجودة انتاج الاسر المنتجة في مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما يتيح هذا المعرض إمكانية عقد شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين ولنقل التجارب وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج.
وقال الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان: إن تنظيم النسخة الخامسة من هذا المعرض يأتي استمرارًا للنجاحات التي حققها معرض المنتجات العُمانية – البحرينية في نسخه الاربع السابقة؛ ليؤكد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات في البلدين الشقيقين.
وأشاد السفير بما وصلت إليه العلاقات العمانية – البحرينية من تطور، وما تشهده من نمو في كل المجالات، موضحاً أن النسخة الخامسة من معرض المنتجات العمانية البحرينية، تمثل أحد مظاهر التعاون بين البلدين الشقيقين التي تستهدف دعم وتنمية فئة الاسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن تنظيم هذا المعرض يعكس قوة ومتانة العلاقات البحرينية العمانية وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين في دعم وتعزيز العلاقات في كل المجالات، وترجمة لمخرجات اللجنة العليا البحرينية العمانية، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعت على هامش الزيارة التاريخية لجلالة ملك البلاد المعظم لسلطنة عمان الشقيقة في شهر يناير 2025.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"
4700 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
ماكرون: الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة كارثة غير مسبوقة بخطورتها
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم