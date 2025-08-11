مناقصة لتقديم خدمات مسح الأراضي لشركة بابكو للتكرير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬3‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ ‎ ‭ ‬ Raymond ‭ ‬ International ‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لعقد‭ ‬خدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬بطانة‭ ‬الأسمنت‭ ‬للأنابيب‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بمليون‭ ‬و203‭ ‬آلاف‭ ‬و101‭ ‬دينار‭. ‬ ‎

ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬توفير‭ ‬بطانة‭ ‬الأسمنت‭ ‬للأنابيب‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬المقاول‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬مباني‭ ‬الشركة‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الروتينية‭ ‬أو‭ ‬صيانة‭ ‬الإغلاق‭ ‬ويتضمن‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬بطانة‭ ‬ملاط‭ ‬الأسمنت‭ ‬لأنابيب‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬والتجهيزات،‭ ‬والمصافي‭ ‬الفحص‭ ‬البوروسكوبي‭ ‬فحص‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬للأنابيب‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‭ ‬إصلاح‭ ‬الأنابيب‭ ‬المتضررة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الزيتي‭ ‬والأنابيب‭ ‬المبطنة‭ ‬بالأسمنت‭ ‬باستخدام‭ ‬طريقة‭ ‬البطانة‭ ‬القصيرة‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬الإصلاحات‭ ‬اليدوية‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭ ‬تنظيف‭ ‬الأنابيب‭ ‬والتجهيزات‭ ‬بالسفع‭ ‬داخليًا‭ ‬خارجيًا‭ ‬لإصلاح‭ ‬البطانة‭ ‬أو‭ ‬الطلاء‭ ‬التغليف‭ ‬البارد‭ ‬والساخن‭ ‬للأنابيب‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬وفوق‭ ‬الأرض‭ ‬تحضير‭ ‬السطح‭ ‬وتطبيق‭ ‬طلاء‭ ‬وبطانة‭ ‬الإيبوكسي‭.‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬لتوريد‭ ‬وتسليم‭ ‬أنواع‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬أحبار‭ ‬الطابعات‭ ‬لآلات‭ ‬التصوير‭ ‬والطابعات‭ ‬ RICOH ،‭ ‬ XEROX ،‭ ‬ TOSHIBA ،‭ ‬ KONICA ‭ ‬ MINOLTA ‭)‬،‭ ‬ KYOCERA ‭ ‬و HP ‭) ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المواقع‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ ‎ الزياني‭ ‬للخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬و490‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة Gulf ‭ ‬ Computer ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬39‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

والمناقصة‭ ‬جاءت‭ ‬لتوفير‭ ‬وتوريد‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬أحبار‭ ‬الطباعة،‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬والأحجام،‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬آلات‭ ‬تصوير‭ ‬المستندات‭ ‬والطابعات،‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المباني‭ ‬المختلفة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭. ‬

ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬أحبار‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬مناسبة‭ ‬للأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الآلات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسليمها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬المطلوبة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مسح‭ ‬الاراضي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سورتك‭ ‬انترناشونال‭ ‬ليمتد‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و088‭ ‬ألفا‭ ‬و967‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬جيوداتا‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬و800‭ ‬دينار‭.‬

وتتطلبُ‭ ‬مشاريعُ‭ ‬البناءِ‭ ‬الهندسية،‭ ‬وأعمالُ‭ ‬الصيانةِ‭ ‬الدورية،‭ ‬ومتطلباتُ‭ ‬العملياتِ‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التشغيلية،‭ ‬خدماتِ‭ ‬مسحِ‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭. ‬وتشملُ‭ ‬الخدماتُ‭ ‬المطلوبة‭ -‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭-: ‬المسحَ،‭ ‬وإعدادَ‭ ‬التقاريرِ‭ ‬لنتائج‭ ‬المسح،‭ ‬وإعدادَ‭ ‬رسوماتِ‭ ‬المسح،‭ ‬والنقلَ‭ ‬الإلكترونيّ‭ ‬لبياناتِ‭ ‬المسح،‭ ‬وإجازاتِ‭ ‬الطريق،‭ ‬ووضعَ‭ ‬علاماتِ‭ ‬الحدود،‭ ‬وفحصَ‭ ‬عمودية‭ ‬المعدات‭ ‬المنشآت،‭ ‬وغيرها‭.‬