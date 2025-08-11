مناقصة لتقديم خدمات مسح الأراضي لشركة بابكو للتكرير

مناقصة لتقديم خدمات مسح الأراضي لشركة بابكو للتكرير
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 3 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة.
وتقدمت شركة Raymond International للحصول على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لعقد خدمات لتوفير بطانة الأسمنت للأنابيب لشركة بابكو للتكرير بمليون و203 آلاف و101 دينار.
ويشمل نطاق العمل توفير بطانة الأسمنت للأنابيب في ورشة المقاول أو داخل مباني الشركة لأعمال الصيانة الروتينية أو صيانة الإغلاق ويتضمن نطاق العمل بطانة ملاط الأسمنت لأنابيب المياه المالحة والتجهيزات، والمصافي الفحص البوروسكوبي فحص كاميرات المراقبة التلفزيونية للأنابيب تحت الأرض فوق الأرض إصلاح الأنابيب المتضررة للصرف الصحي الزيتي والأنابيب المبطنة بالأسمنت باستخدام طريقة البطانة القصيرة حيث تكون الإصلاحات اليدوية غير ممكنة تنظيف الأنابيب والتجهيزات بالسفع داخليًا خارجيًا لإصلاح البطانة أو الطلاء التغليف البارد والساخن للأنابيب تحت الأرض وفوق الأرض تحضير السطح وتطبيق طلاء وبطانة الإيبوكسي.
وتنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتوريد وتسليم أنواع محددة من أحبار الطابعات لآلات التصوير والطابعات RICOH ، XEROX ، TOSHIBA ، KONICA MINOLTA )، KYOCERA و HP ) إلى كل المواقع التابعة لوزارة العدل.
وتقدمت شركة الزياني للخدمات التجارية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 50 ألفا و490 دينارا، بينما تقدمت شركة Gulf Computer Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 39 ألف دينار.
والمناقصة جاءت لتوفير وتوريد مجموعة متنوعة من أحبار الطباعة، بمختلف الأنواع والأحجام، والمستخدمة في نطاق واسع من آلات تصوير المستندات والطابعات، إلى مواقع المباني المختلفة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويشمل ذلك ضمان توفير أحبار عالية الجودة، مناسبة للأنواع المختلفة من الآلات المستخدمة في الوزارة، مع الالتزام بتسليمها في الوقت المحدد إلى المواقع المطلوبة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لتقديم خدمات مسح الاراضي، وتقدمت شركة سورتك انترناشونال ليمتد بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و088 ألفا و967 دينارا، بينما تقدمت شركة جيوداتا بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 19 ألفا و800 دينار.
وتتطلبُ مشاريعُ البناءِ الهندسية، وأعمالُ الصيانةِ الدورية، ومتطلباتُ العملياتِ في المناطق التشغيلية، خدماتِ مسحِ الأراضي في مختلف مناطق عمليات الشركة. وتشملُ الخدماتُ المطلوبة -على سبيل المثال لا الحصر-: المسحَ، وإعدادَ التقاريرِ لنتائج المسح، وإعدادَ رسوماتِ المسح، والنقلَ الإلكترونيّ لبياناتِ المسح، وإجازاتِ الطريق، ووضعَ علاماتِ الحدود، وفحصَ عمودية المعدات المنشآت، وغيرها.
