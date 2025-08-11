غياب الأختام والفواتير يضع المخالفين تحت طائلة زاتكا

403
غياب الأختام والفواتير يضع المخالفين تحت طائلة زاتكا
(MENAFN- Al Watan) رصدت الفرق الرقابية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ((زاتكا)) من خلال أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق بمختلف المناطق، خلال شهر يوليو الماضي، 3 مخالفات أساسية تمثلت في عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافةً إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
التبغ والذهب
أوضحت ((زاتكا)) أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، والخدمات العامة.
وأفادت أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المُكلّفين من قطاع الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
مكافآت تشجيعية
ودعت ((زاتكا)) المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة تُرصَد لديها أي مخالفات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني gov) أو من خلال تطبيق (ZATCA) للهواتف الذكية حيث تُقدم ((زاتكا)) وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
قطاعات شملتها الرقابة
- التجزئة
- التبغ
- الخدمات العامة
- الذهب
