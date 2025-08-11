  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غياب الأختام والفواتير يضع المخالفين تحت طائلة زاتكا

2025-08-11 11:12:41
(MENAFN- Al Watan) رصدت الفرق الرقابية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ((زاتكا)) من خلال أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق بمختلف المناطق، خلال شهر يوليو الماضي، 3 مخالفات أساسية تمثلت في عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافةً إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
التبغ والذهب
أوضحت ((زاتكا)) أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، والخدمات العامة.
وأفادت أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المُكلّفين من قطاع الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
مكافآت تشجيعية
ودعت ((زاتكا)) المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة تُرصَد لديها أي مخالفات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني gov) أو من خلال تطبيق (ZATCA) للهواتف الذكية حيث تُقدم ((زاتكا)) وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
قطاعات شملتها الرقابة
- التجزئة
- التبغ
- الخدمات العامة
- الذهب

