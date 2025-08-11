403
19 جهة حكومية تطرح 57 مشروعا عبر منصة استطلاع
(MENAFN- Al Watan) طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية ((منصة استطلاع)) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
مراكز الترفيه
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع ((تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي))؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو لقطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع ((اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية))، ومشروع ((اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية))؛ اللذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
تصنيف المقاولين
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع ((مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية))؛ بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفقًا لأفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
من جانبها طرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مشروع ((تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية))؛ الذي يهدف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 من الشهر المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة ((استطلاع))؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
