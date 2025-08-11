  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
19 جهة حكومية تطرح 57 مشروعا عبر منصة استطلاع

2025-08-11 11:12:40
(MENAFN- Al Watan) طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية ((منصة استطلاع)) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
مراكز الترفيه
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع ((تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي))؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو لقطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع ((اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية))، ومشروع ((اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية))؛ اللذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
تصنيف المقاولين
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع ((مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية))؛ بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفقًا لأفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
من جانبها طرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مشروع ((تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية))؛ الذي يهدف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 من الشهر المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة ((استطلاع))؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

