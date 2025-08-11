العراقيون والسعوديون يتصدرون متملكي العقارات في الأردن

خبرني - تصدرت الجنسية العراقية رأس قائمة معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 296 عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السعودية بمجموع 239 عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 128 عقاراً، وحلت الجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة بمجموع 96 عقاراً، بحسب تقرير حركة تداول العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

ومن حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 38.573.759 ديناراً بنسبة بلغت 36 % من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، وبفارق كبير جاءت الجنسية الأميركية بالمرتبة الثانية 12.537.176 ديناراً بنسبة بلغت 12 %، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: 8.066.691 ديناراً بنسبة بلغت 8 %، وجاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الرابعة 5.635.711 ديناراً بنسبة بلغت 5.27 % وحلت بالمرتبة الخامسة الجنسية الفلسطينية 5.104.411 ديناراً بنسبة بلغت 4.77 %، بحسب الغد.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تموز يوليو من العام الحالي بنسبة بلغت 4 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كما ارتفعت بنسبة بلغت %56 مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 3 % مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وارتفعت بنسبة بلغت 50 % مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 7 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفعت بنسبة بلغت 58 % مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز من عام 2025 انخفاضا بنسبة %11 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 52 % مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 26.450.231 ديناراً أردنيا.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 3.878.982.795 ديناراً، بارتفاع بلغت نسبته 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024؛ فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر 746.202.329 ديناراً أردنياً، بارتفاع بلغت نسبته 37 % مقارنة بالشهر السابق، و 1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة بلغت 5 % مقارنة بنفس الفترة . من عام 2024؛ لتبلغ 149.408.471 ديناراً.

