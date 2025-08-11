قمة ترامب ـــ بوتين.. رهانات روسية وهواجس أوروبية

MENAFN - Al-Bayan) على نحو مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أنه سيتوجه إلى روسيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. فهل يصبح اختيار مكان اللقاء على أهمية أكثر من الملفات التي ستناقش فيه؟.

البيت الأبيض والكرملين أعلنا في وقت سابق أن ترامب وبوتين سيجتمعان في ألاسكا، لكن ترامب قال أمس، خلال مؤتمر صحافي كان مخصصاً لإجراءاته الأمنية في واشنطن العاصمة:

((سألتقي مع بوتين. سأسافر إلى روسيا يوم الجمعة. لا يعجبني البقاء هنا (في واشنطن) والحديث عن مدى انعدام الأمن والقذارة والاشمئزاز. لقد غطت رسومات الغرافيتي هذه العاصمة التي كانت جميلة يوماً ما)).

يأتي ذلك بعدما كتب الكثير حول العالم عن استحضار التاريخ في تحديد ألاسكا مكاناً للقاء، حيث إنها كانت ملكاً لروسيا قبل أن يبيعها القيصر لأمريكا. وذهب محللون لاعتبار اختيارها مكاناً للقمة إشارة من ترامب للأوكرانيين بأن السلام مع روسيا سيتطلب تنازلاً عن أراضٍ، وهذه في صلب الأهداف الروسية، وكذلك في صلب الهواجس الأوروبية.

على أية حال، قد يكون تصريح ترامب ردة فعل في غمرة الجدل بشأن الأمن والنظافة في واشنطن، وقد يعود إلى ما أعلن سابقاً بشأن مكان اللقاء.

لكن اللقاء وما سيجري فيه هو الأكثر أهمية، إذ إن العديد من الخبراء يتوقعون أن يذهب العديد من القضايا في المنطقة نحو الحل، إذا ما حصل تفاهم بين بوتين وترامب، حتى وإن لم يحسم ذلك من اللقاء الأول.

ويبقى الملف الأوكراني على رأس جدول الأعمال في القمة. وفي هذا السياق اعتبر تقرير أمريكي، أن الكرملين حقق مكاسب قبل القمة، مبيناً أن بوتين نجح في فرض شروطه.

وقال أستاذ السياسة الروسية في ((كينغز كوليدج لندن))، سام غرين، للتقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية، أول من أمس: ((لقد كان أسبوعاً رائعاً لبوتين))، لافتاً إلى أن ((الرئيس الروسي قلب الموقف لمصلحته))، حسب ((سبوتنيك)).

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما كان بوتين يريد إنهاء الحرب وفقاً لشروطه، فإنه بـ((انتصاره)) المتوقع يعني أيضاً ((تفكيك التحالف الأمني الغربي)).

وتابعت أنه في خلال الأسبوع الماضي، ((أعاد بوتين ملف الضغط الأمريكي على أوكرانيا إلى الواجهة، وترك انطباعاً لدى مبعوث ترامب بأن موسكو مستعدة لبحث صفقات بشأن الأراضي، وهو ما رفضته كييف، ما مهّد للقاء فردي بين ترامب وبوتين بعيداً عن زيلينسكي)).

وبحسب محللين للصحيفة الأمريكية، فإن بوتين ((يسعى لضمان عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو أو أي تحالفات عسكرية غربية، وعدم استضافة قوات أو بناء جيش يهدد روسيا، ما يبقيها عرضة للخطر، مع احتمال الاكتفاء بوقف الحرب عبر مفاوضات عقارية مع ترامب))، وفق وصفهم.

وتشمل خيارات بوتين، وفقاً للصحيفة، إبرام صفقة يفرضها ترامب على أوكرانيا، أو انسحاب أمريكي من الملف إذا رفضتها كييف، أو استمرار الوضع الحالي حتى استكمال إنهاك أوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً. وخلص التقرير بتوقعه أن بوتين، سيخرج منتصراً من قمة ألاسكا، مهما كانت نتائجها.

وحذر محللون أمريكيون من رفض أوروبا وأوكرانيا لمقترح السلام الذي قد يقدمه ترامب في محادثاته مع بوتين، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى كييف وتجدد التهديدات بانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو.

مقدمة للحلول

وعلّق المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية محيي الدين الشحيمي على أهمية لقاء ترامب بوتين، معتبراً أنه ((تاريخي وبالغ الأهمية، وسيكون مقدمة للحلول النهائية للأزمة الأوكرانية، ويؤسس للقاءات أخرى)).

ومشيراً إلى أن القمة ((محاولة لوضع حد للصراع ولامتلاك النقاط المفتاحية لتكون خط النجاة الأساسية)). وأضاف ((تنطلق الرؤية الأوروبية من أن حل الصراع يجب أن يبدأ من أوكرانيا)).

مشيراً إلى أن ((أوروبا، تعتبر نفسها جزءاً من الصراع في أوكرانيا، وتصرّ على أن تكون ضمن الحل، من دون إعلان هزيمة مشهودة لأوكرانيا، وأنها تؤيد هذا اللقاء رغم غيابها، ورغم رغبتها بعدم استبعادها من اللقاءات اللاحقة وأي اتفاقات مستقبلية)).

وفي حين رحب زعماء أوروبيون بمبادرة ترامب، إلا أنهم طالبوا بمشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات. ورأوا أن ((لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا))، وفقاً لموقع ((سكاي نيوز عربية)).

ومن المنطلق ذاته، قالت الحكومة الألمانية أمس: إن المستشار فريدريش ميرتس يعتزم إجراء مشاورات غداً الأربعاء مع ترامب وزيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن أوكرانيا واللقاء بين ترامب وبوتين.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، من الخضوع لمطالب بوتين لإنهاء الحرب، وذلك قبل أيام من القمة. وقال ((ترفض روسيا وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تحصل على أي مكافآت أو منافع. هذا ليس موقفاً أخلاقياً فحسب، بل عقلانياً)).