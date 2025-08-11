روسيا تحصّن قاعدتها وتعزّز قواتها في شمال سوريا

MENAFN - Al-Bayan) ">كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا أمس، عن تعزيز القوات الروسية حضورها في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا عبر مراحل عدة شملت عمليات تأهيل لموقع تمركز طائراتها في المطار وتوسيع موقع إقامة جنودها وضباطها في مراكز تقع أمام المبنى الرئيسي للمطار.

وحصل موقع التلفزيون على صور حصرية لتحصين القوات الروسية محيط تمركز طائراتها ورادارها داخل المطار عبر رفع السواتر وتوسيع البوابة المؤدية للمدخل إلى جانب رفع العلم الروسي فوق مبنى المطار.

ووفق المصدر فإن طائرتي شحن روسية تحلقان بشكل منتظم بين مطار القامشلي وقاعدة حميميم، حيث تنقلان جنوداً ومعدات لوجستية وعسكرية إلى مطار القامشلي وغالباً ما تتم هذه العمليات في ساعات الفجر أو الليل لتفادي لفت الأنظار والتغطية الإعلامية لتحركاتها في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن عدد الجنود الروس تقلص كثيراً في المطار مقارنة بما قبل سقوط نظام الأسد، ولكن روسيا عادت منذ قرابة شهر إلى تعزيز قواتها ومواقعها. وتوقع وجود نحو 200 عسكري روسي في مطار القامشلي في الوقت الحالي.

ووفق المصدر أغلقت روسياً موقعاً كان يقيم فيه كبار الضباط الروس قرب مطار القامشلي ونقلتهم إلى موقع آخر أكثر تحصيناً أمام بوابة المطار وعمدت إلى توسيع منطقة سكن الجنود وأبعدت آلياتها عن المناطق المكشوفة في المطار إلى داخل القاعدة الروسية.

ولا تزال روسيا تحتفظ برادار يعمل طوال الوقت في مطار القامشلي وثلاث مروحيات بالإضافة إلى طائرتي شحن تحلقان ذهاباً وإياباً بشكل شبه يومي.

وقبل نحو أسبوع سيرت القوات الروسية دورية في ريف مدينة القامشلي الشرقي للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد رفقة سيارة لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي 31 يوليو الماضي، أكد سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق، بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ((لا تزال مستمرة)). وحينها قال فيرشينين في تصريح صحافي نقلته وكالة سبوتنيك:

((بالطبع هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سوريا، وهي موجّهة، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا))، مضيفاً: إن ((القواعد الروسية في سوريا، كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة))، مشيراً إلى أنها ((يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان)).