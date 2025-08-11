  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المدرجات بين الصخب والتشجيع

2025-08-11 08:08:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صحيح‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬التشجيع‭ ‬أثناء‭ ‬استمرار‭ ‬اللعب،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬منح‭ ‬المنظمين‭ ‬الصلاحية‭ ‬لضبط‭ ‬الأجواء،‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬البطولات‭ ‬المحترفة‭ ‬نجد‭ ‬ضوابط‭ ‬دقيقة‭ ‬تتحكم‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أنواع‭ ‬الأبواق‭ ‬ومتى‭ ‬تستخدم‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أتابع‭ ‬فيها‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬أجد‭ ‬نفسي‭ ‬مندهشا‭ ‬لانضباط‭ ‬الجمهور،‭ ‬الحماس‭ ‬والولاء‭ ‬حاضران،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬عميق‭ ‬بأن‭ ‬للتشجيع‭ ‬وقته،‭ ‬وللصمت‭ ‬احترامه،‭ ‬هتافات‭ ‬مدروسة،‭ ‬هدوء‭ ‬أثناء‭ ‬الإرسال،‭ ‬وتصفيق‭ ‬بعد‭ ‬النقطة،‭ ‬أما‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬العربية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬فالأمر‭ ‬يبدو‭ ‬مغايرا‭ ‬تماما‭.‬

‮ ‬صالة‭ ‬المباراة‭ ‬تتحول‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬صخب‭ ‬لا‭ ‬تهدأ،‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬تسيطر‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬التشجيع حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬أثره‭ ‬المباشر‭ ‬تشتيت‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬إفشال‭ ‬لعبة‭ ‬معينة‭.‬

شخصيا‭ ‬لست‭ ‬ضد‭ ‬التشجيع،‭ ‬بل‭ ‬أؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬اللعبة،‭ ‬لكنني‭ ‬مؤمن‭ ‬أكثر‭ ‬بأن‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬حدا،‭ ‬ولكل‭ ‬فعل‭ ‬توقيتا،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لعبة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬اللحظي،‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الخاطف،‭ ‬وعلى‭ ‬أعصاب‭ ‬هادئة،‭ ‬والتشويش‭ ‬المستمر‭ ‬ليس‭ ‬تشجيعا،‭ ‬بل‭ ‬إضرار‭ ‬مباشر‭ ‬بمسار‭ ‬المباراة،‭ ‬وهذا‭ ‬الصخب‭ ‬لا‭ ‬يفقد‭ ‬اللاعب‭ ‬توازنه‭ ‬وحده،‭ ‬بل‭ ‬يعكر‭ ‬مزاج‭ ‬المتابع‭ ‬العادي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬كي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬لحظات‭ ‬فنية‭ ‬جمالية‭ ‬استمتاعية‭.‬

من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬فالمشكلة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الذوق‭ ‬والوعي،‭ ‬فملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬يعرف‭ ‬متى‭ ‬يشجع‭ ‬ومتى‭ ‬يسكت،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مدرج‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأداء،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يقحم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬كرة‭.‬

الحل‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا،‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬اتحاد‭ ‬محلي‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬مدونة‭ ‬سلوك‭ ‬للمشجعين،‭ ‬يوضح‭ ‬فيها‭ ‬حدود‭ ‬التشجيع،‭ ‬ويضع‭ ‬آلية‭ ‬للتنبيه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬العقوبة‭ ‬عند‭ ‬التجاوز،‭ ‬ويمكن‭ ‬للأندية‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬توعويا‭ ‬مع‭ ‬جماهيرها،‭ ‬فترشدهم‭ ‬إلى‭ ‬أساليب‭ ‬التشجيع‭ ‬الذكي،‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضر‭.‬

الرياضة‭ ‬ثقافة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تضبط‭ ‬أصوات‭ ‬المدرجات،‭ ‬سنظل‭ ‬ندور‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬من‭ ‬الفوضى،‭ ‬مهما‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭.‬

