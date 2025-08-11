الفلسطيني قطميش جديد نادي البقعة

خبرني - أعلن نادي البقعة لكرة القدم عن تعاقده مع اللاعب الفلسطيني فادي قطميش لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الكروي. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي "يسر نادي البقعة الرياضي الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني فادي قطميش، ليكون إضافة قوية لصفوف الفريق في الموسم الحالي, نتمنى للاعب كل التوفيق في مشواره معنا، وأن يكون على قدر الثقة والطموح لتحقيق تطلعات جماهير البقعة".

