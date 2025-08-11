ترتيبات أممية لوقف إطلاق النار في اليمن

MENAFN - Al-Bayan) خلافاً للتطورات الجارية على الأرض بفعل خروقات الحوثيين، أنهى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات تقنية، شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة كرست لمناقشة خطط اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وبينما أكدت الحكومة اليمنية التصدي لهجوم جديد شنه الحوثيون على مواقعها في جبهة محافظة الضالع واستمرار حشد هؤلاء لمقاتليهم إلى خطوط التماس في جنوب الحديدة ومأرب، تحدث المكتب عن تنظيم اجتماعات امتداداً لجولات عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، وركزت على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة.

وحسب مكتب المبعوث الأممي ناقش المشاركون آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والوسائل الممكنة لتوفير الضمانات الأمنية، إلى جانب إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وتعهد بمواصلة توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن. لكنه لم يقدم توضيحاً لأسباب غياب ممثلي الحوثيين في اللجنة العسكرية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة في أبريل عام 2022.