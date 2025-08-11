  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لا مفاجآت !

لا مفاجآت !

2025-08-11 07:07:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } في‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المباريات؛‭ ‬بل‭ ‬أظنها‭ ‬قرعة‭ ‬متوازنة‭ ‬لكل‭ ‬الفرق،‭ ‬حتّى‭ ‬المباريات‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تُعدُّ‭ ‬من‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬جاءت‭ ‬متباعدة‭ ‬نوعًا‭ ‬ما،‭ ‬والمتنافسون‭ ‬الحقيقيون‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إخراجها‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭: ‬المحرق،‭ ‬الخالدية‭ ‬والرفاع‭!‬

} وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬مفاجآت‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬اللقب؛‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭ ‬وليس‭ ‬مستحيلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬طموحات‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬والاستقرار‭ ‬الفني‭ (‬المدرب،‭ ‬اللاعبين‭) ‬لأنّ‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نوعيّة؛‭ ‬فأي‭ ‬تغييرات‭ ‬شاملة‭ ‬ستكون‭ ‬بحاجة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للاحتكاك‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرة‭.‬

} لذا‭ ‬فإن‭ ‬الفرق‭ ‬المُشار‭ ‬اليها‭ (‬انفًا‭) ‬للمسابقات‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬تعمل‭ ‬بواقعية،‭ ‬فلا‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬لديها،‭ ‬لكن‭ ‬عليها‭ ‬ألّا‭ ‬تخسر‭ ‬نقاطًا‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الوسط‭ ‬أو‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة؛‭ ‬لأنها‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬ولن‭ ‬نعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬مفاجئًا؛‭ ‬لأنها‭ ‬حصلت‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭!‬

} وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ (‬سترة‭) ‬سجّل‭ ‬الموسم‭ (‬الفائت‭) ‬نتائج‭ ‬استثنائية؛‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ (‬الثالث‭)‬،‭ ‬وإنما‭ ‬أيضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنتائج‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وأظنه‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ستزداد‭ ‬طموحاته؛‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحسب‭ ‬خطواته‭ ‬جيّدًا،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يهمل‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تخطيهم‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭.‬

} أعود‭ ‬لقرعة‭ ‬الجدول‭ ‬لأشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬التقليدية‭ (‬المحرق‭- ‬الاهلي‭) ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى،‭ ‬وهي‭ ‬ستأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تغييرات‭ ‬ستشهدها‭ ‬القلعة‭ ‬الذهبية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ (‬الإداري‭ ‬والفني‭)‬،‭ ‬ويهمهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬مفتاحًا‭) ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد؛‭ ‬فوجود‭ ‬الاصفر‭ (‬منافسًا‭) ‬يزيد‭ ‬إثارة‭ ‬الدوري‭.‬

} وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬لقاءان‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بشكل‭ ‬متتالٍ؛‭ ‬فالمحرق‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ (‬6‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬قمة‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬فهي‭ ‬في‭ (‬10‭)‬؛‭ ‬أما‭ ‬سترة‭ ‬فإن‭ ‬مواجهاته‭ ‬بالثلاثي‭ ‬فهي‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ومع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ (‬6‭)‬،‭ ‬ومع‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ (‬7‭).‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث