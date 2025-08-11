MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬مفاجآت‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬اللقب؛‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭ ‬وليس‭ ‬مستحيلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬طموحات‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬والاستقرار‭ ‬الفني‭ (‬المدرب،‭ ‬اللاعبين‭) ‬لأنّ‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نوعيّة؛‭ ‬فأي‭ ‬تغييرات‭ ‬شاملة‭ ‬ستكون‭ ‬بحاجة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للاحتكاك‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرة‭.‬

} لذا‭ ‬فإن‭ ‬الفرق‭ ‬المُشار‭ ‬اليها‭ (‬انفًا‭) ‬للمسابقات‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬تعمل‭ ‬بواقعية،‭ ‬فلا‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬لديها،‭ ‬لكن‭ ‬عليها‭ ‬ألّا‭ ‬تخسر‭ ‬نقاطًا‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الوسط‭ ‬أو‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة؛‭ ‬لأنها‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬ولن‭ ‬نعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬مفاجئًا؛‭ ‬لأنها‭ ‬حصلت‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭!‬

} وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ (‬سترة‭) ‬سجّل‭ ‬الموسم‭ (‬الفائت‭) ‬نتائج‭ ‬استثنائية؛‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ (‬الثالث‭)‬،‭ ‬وإنما‭ ‬أيضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنتائج‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وأظنه‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ستزداد‭ ‬طموحاته؛‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحسب‭ ‬خطواته‭ ‬جيّدًا،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يهمل‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تخطيهم‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭.‬

} أعود‭ ‬لقرعة‭ ‬الجدول‭ ‬لأشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬التقليدية‭ (‬المحرق‭- ‬الاهلي‭) ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى،‭ ‬وهي‭ ‬ستأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تغييرات‭ ‬ستشهدها‭ ‬القلعة‭ ‬الذهبية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ (‬الإداري‭ ‬والفني‭)‬،‭ ‬ويهمهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬مفتاحًا‭) ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد؛‭ ‬فوجود‭ ‬الاصفر‭ (‬منافسًا‭) ‬يزيد‭ ‬إثارة‭ ‬الدوري‭.‬

} وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬لقاءان‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بشكل‭ ‬متتالٍ؛‭ ‬فالمحرق‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ (‬6‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬قمة‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬فهي‭ ‬في‭ (‬10‭)‬؛‭ ‬أما‭ ‬سترة‭ ‬فإن‭ ‬مواجهاته‭ ‬بالثلاثي‭ ‬فهي‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ومع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ (‬6‭)‬،‭ ‬ومع‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ (‬7‭).‬