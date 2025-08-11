لا مفاجآت !

لا مفاجآت !
} وهذا لا يعني أنّ لا مفاجآت في اتجاه اللقب؛ لكن الأمور صعبة وليس مستحيلة، وهذا يعتمد على طموحات من يملكون روح المنافسة، والاستقرار الفني (المدرب، اللاعبين) لأنّ أي تغييرات لابد أن تكون نوعيّة؛ فأي تغييرات شاملة ستكون بحاجة لمزيد من الوقت للاحتكاك وكسب الخبرة.
} لذا فإن الفرق المُشار اليها (انفًا) للمسابقات على اللقب تعمل بواقعية، فلا تغييرات كبيرة لديها، لكن عليها ألّا تخسر نقاطًا من فرق تتنافس على مراكز الوسط أو الهروب من المراكز المتأخرة؛ لأنها تكون مكلفة وبالذات في القسم الثاني، ولن نعتبر ذلك مفاجئًا؛ لأنها حصلت الموسم الفائت!
} وبالمناسبة فإن (سترة) سجّل الموسم (الفائت) نتائج استثنائية؛ ليس فقط حصوله على المركز (الثالث)، وإنما أيضا بالنسبة لنتائج مع الفرق التي تنافست على اللقب، وأظنه الموسم الجديد ستزداد طموحاته؛ لكن عليه أن يحسب خطواته جيّدًا، ولا يجب ان يهمل نقاط من نجح في تخطيهم الموسم الفائت.
} أعود لقرعة الجدول لأشير إلى أن قمة الدوري التقليدية (المحرق- الاهلي) جاءت في الجولة الاولى، وهي ستأتي في خضم تغييرات ستشهدها القلعة الذهبية على المستويين (الإداري والفني)، ويهمهم أن تكون (مفتاحًا) لهم في الموسم الجديد؛ فوجود الاصفر (منافسًا) يزيد إثارة الدوري.
} وأوقعت القرعة لقاءان من اللقاءات الاستثنائية بشكل متتالٍ؛ فالمحرق مع الرفاع في الجولة (5)، والرفاع مع الخالدية في (6)، أما قمة المحرق مع الخالدية فهي في (10)؛ أما سترة فإن مواجهاته بالثلاثي فهي مع الرفاع في (2)، ومع المحرق في (6)، ومع الخالدية في (7).
