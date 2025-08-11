  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشباب البحريني في اليوم الدولي

2025-08-11 07:07:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بزيارة‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬كانت‭ ‬سعادة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬توصف‭.. ‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬أبوية‭ ‬كريمة،‭ ‬ولقاء‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الإبداع‭ ‬والجمال،‭ ‬حمل‭ ‬مشاعر‭ ‬المحبة‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬وبعث‭ ‬رسالة‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬البلاد،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

وأكد‭ ‬جلالته،‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن‭ ‬الأغلى‭ ‬وأساس‭ ‬تقدمه،‭ ‬وأن‭ ‬تمكينهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬وحضورهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬يعد‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬للمملكة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ومثنيا‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بهدف‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته،‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبإسهامات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومقدرًا‭ ‬جلالته‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات‭.‬

اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬أغسطس،‭ ‬يحتفل‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للشباب،‭ ‬وتحمل‭ ‬الاحتفالية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬موضوع‭: ‬‮«‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬الدولي‭ ‬بالشباب،‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لإبراز‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬واشراكهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.. ‬والواقع‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬بجانب‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬لتوظيف‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬وتدريبهم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬

‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الدولي‭ ‬يُسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الطموحات‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬مجتمعي‭ ‬نابض‭.. ‬فهم‭ ‬يقدّمون‭ ‬إبداعًا‭ ‬ثريًا،‭ ‬وبصيرة‭ ‬نافذة،‭ ‬وصلات‭ ‬متينة‭ ‬بمجتمعاتهم‭ ‬المحلية‭ ‬تتيح‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬السياسات‭ ‬والتطبيق‭.. ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬غايات‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ترتبط‭ ‬بالحكم‭ ‬المحلي،‭ ‬فإن‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬ليس‭ ‬ترفًا‭ ‬بل‭ ‬ضرورة‭ ‬حتمية‭.‬

ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬2030،‭ ‬يدعو‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الدولي‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬تدابير‭ ‬فعلية‭ ‬تُفضي‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسات‭ ‬وبرامج‭ ‬جامعة‭ ‬تستثمر‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فإن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والرعاية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬فإنه‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬في‭ ‬حاضره،‭ ‬وتشكل‭ ‬قلقا‭ ‬على‭ ‬مستقبله‭.. ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬اليوم‭: ‬التوظيف،‭ ‬وعلاوة‭ ‬التعطل،‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.. ‬وتلك‭ ‬تحديات‭ ‬يتمنى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬معالجتها‭ ‬وحلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬أكثر‭. ‬

