  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لكن صوت الحق لا يموت

لكن صوت الحق لا يموت

2025-08-11 07:07:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذه‭ ‬المرة‭ ‬لم‭ ‬يكلف‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أنفسهم‭ ‬عناء‭ ‬نفي‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬واغتيالهم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولم‭ ‬يرددوا‭ ‬ادعاءاتهم‭ ‬الكاذبة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يقتلون‭ ‬فيها‭ ‬صحفيا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬حدث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬او‭ ‬سوء‭ ‬التقدير‭.‬

هذه‭ ‬المرة‭ ‬اعترفوا‭ ‬هم‭ ‬بكل‭ ‬اجرام‭ ‬ووحشية‭ ‬بأنهم‭ ‬تعمدوا‭ ‬شن‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬الصحفيين‭ ‬التي‭ ‬استشهد‭ ‬فيها‭ ‬مراسلا‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬أنس‭ ‬الشريف‭ ‬ومحمد‭ ‬قريقع،‭ ‬و4‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬القناة‭. ‬والتبرير‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬انس‭ ‬الشريف‭ ‬إرهابي‭ ‬وأحد‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬التبرير‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬غزة‭ ‬إرهابي‭ ‬يستحق‭ ‬القتل‭ ‬وهم‭ ‬يقولون‭ ‬هذا‭ ‬صراحة‭. ‬حتى‭ ‬الأطفال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬ارهابيون‭ ‬لأنهم‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكبروا‭ ‬وينضموا‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬المقاومة‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقتلوا‭. ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬قال‭ ‬مرة‭ ‬ان‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬مدنيون‭ ‬وكلهم‭ ‬ارهابيون‭ ‬لأن‭ ‬حماس‭ ‬منهم‭ ‬ولأنهم‭ ‬لم‭ ‬يمنعوا‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭.‬

بهذا‭ ‬المنطق‭ ‬الوحشي‭ ‬ترتكب‭ ‬إسرائيل‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭.‬

بالطبع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬للمجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ان‭ ‬تواتيهم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرأة‭ ‬الاجرامية‭ ‬ويعترفوا‭ ‬بتعمد‭ ‬اغتيال‭ ‬صحفيي‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬لولا‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬ردعهم‭ ‬وعن‭ ‬اجبارهم‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬وعلى‭ ‬محاسبتهم‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬لماذا‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬باغتيال‭ ‬الصحفيين‭.‬

صحيح‭ ‬ان‭ ‬الصحفيين‭ ‬مثلهم‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ولكنهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مصدر‭ ‬خطورة‭ ‬خاص‭.‬

منذ‭ ‬بدأت‭ ‬حرب‭ ‬ابادة‭ ‬غزة‭ ‬يقود‭ ‬الصحفيون‭ ‬معركة‭ ‬نبيلة‭ ‬كبرى‭ ‬سلاحها‭ ‬الكلمة‭ ‬والصوت‭ ‬والصورة‭.. ‬معركة‭ ‬نقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬الى‭ ‬العالم‭.. ‬معركة‭ ‬تقديم‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬البشعة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭.. ‬معركة‭ ‬فضح‭ ‬كذب‭ ‬وزيف‭ ‬الرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المضللة‭.‬

في‭ ‬سبيل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬التاريخية‭ ‬قدم‭ ‬الصحفيون‭ ‬تضحيات‭ ‬جسيمة‭. ‬وأي‭ ‬ي‭ ‬تضحيات‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الروح؟‭.. ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬صحفيا‭ ‬قتلهم‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬يتم‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

هذه‭ ‬التضحيات‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬وعملهم‭ ‬البطولي‭ ‬يقف‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجرائمها‭ ‬ويطالب‭ ‬بعزلها‭ ‬ومحاكمة‭ ‬قادتها‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يصدق‭ ‬الرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬او‭ ‬يتقبل‭ ‬أي‭ ‬تبرير‭ ‬لجرائمها‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬يدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ككيان‭ ‬وحشي‭ ‬مجرم‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬قيم‭ ‬إنسانية‭.‬

كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬عشرات‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفضح‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتطالب‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬تستند‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬أساسي‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬تكشفه‭ ‬تقاريرهم‭ ‬من‭ ‬حقائق‭ ‬دامغة‭.‬

اليوم‭ ‬وبعد‭ ‬جريمة‭ ‬اغتيال‭ ‬صحفيي‭ ‬الجزيرة‭ ‬خرجت‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬نقابات‭ ‬واتحادات‭ ‬الصحافة‭ ‬ومن‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬خرق‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتندد‭ ‬بالجريمة،‭ ‬وتطالب‭ ‬بحماية‭ ‬الصحفيين‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بشكل‭ ‬أصبح‭ ‬روتينيا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

لكن‭ ‬تبقى‭ ‬الحقيقة‭ ‬الفاضحة‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وعن‭ ‬إيقاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬عند‭ ‬حدهم‭.‬

ومع‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬التضحيات‭ ‬عبثا،‭ ‬وسيأتي‭ ‬يوم‭ ‬الحساب‭ ‬حتما‭.. ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فيه‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلة‭ ‬ثمن‭ ‬جرائمهم‭ ‬الوحشية‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭. ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬ان‭ ‬المجرمين‭ ‬يستطيعون‭ ‬القتل‭ ‬والاغتيال‭ ‬والتدمير،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬صوت‭ ‬الحق‭ ‬لا‭ ‬يموت‭.. ‬وصوت‭ ‬الحق‭ ‬الذي‭ ‬اعلاه‭ ‬الصحفيون‭ ‬بأرواحهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يموت‭.‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث