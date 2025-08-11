لكن صوت الحق لا يموت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬المرة‭ ‬اعترفوا‭ ‬هم‭ ‬بكل‭ ‬اجرام‭ ‬ووحشية‭ ‬بأنهم‭ ‬تعمدوا‭ ‬شن‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬الصحفيين‭ ‬التي‭ ‬استشهد‭ ‬فيها‭ ‬مراسلا‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬أنس‭ ‬الشريف‭ ‬ومحمد‭ ‬قريقع،‭ ‬و4‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬القناة‭. ‬والتبرير‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬انس‭ ‬الشريف‭ ‬إرهابي‭ ‬وأحد‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬التبرير‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬غزة‭ ‬إرهابي‭ ‬يستحق‭ ‬القتل‭ ‬وهم‭ ‬يقولون‭ ‬هذا‭ ‬صراحة‭. ‬حتى‭ ‬الأطفال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬ارهابيون‭ ‬لأنهم‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكبروا‭ ‬وينضموا‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬المقاومة‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقتلوا‭. ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬قال‭ ‬مرة‭ ‬ان‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬مدنيون‭ ‬وكلهم‭ ‬ارهابيون‭ ‬لأن‭ ‬حماس‭ ‬منهم‭ ‬ولأنهم‭ ‬لم‭ ‬يمنعوا‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭.‬

بهذا‭ ‬المنطق‭ ‬الوحشي‭ ‬ترتكب‭ ‬إسرائيل‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭.‬

بالطبع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬للمجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ان‭ ‬تواتيهم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرأة‭ ‬الاجرامية‭ ‬ويعترفوا‭ ‬بتعمد‭ ‬اغتيال‭ ‬صحفيي‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬لولا‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬ردعهم‭ ‬وعن‭ ‬اجبارهم‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬وعلى‭ ‬محاسبتهم‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬لماذا‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬باغتيال‭ ‬الصحفيين‭.‬

صحيح‭ ‬ان‭ ‬الصحفيين‭ ‬مثلهم‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ولكنهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مصدر‭ ‬خطورة‭ ‬خاص‭.‬

منذ‭ ‬بدأت‭ ‬حرب‭ ‬ابادة‭ ‬غزة‭ ‬يقود‭ ‬الصحفيون‭ ‬معركة‭ ‬نبيلة‭ ‬كبرى‭ ‬سلاحها‭ ‬الكلمة‭ ‬والصوت‭ ‬والصورة‭.. ‬معركة‭ ‬نقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬الى‭ ‬العالم‭.. ‬معركة‭ ‬تقديم‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬البشعة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭.. ‬معركة‭ ‬فضح‭ ‬كذب‭ ‬وزيف‭ ‬الرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المضللة‭.‬

في‭ ‬سبيل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬التاريخية‭ ‬قدم‭ ‬الصحفيون‭ ‬تضحيات‭ ‬جسيمة‭. ‬وأي‭ ‬ي‭ ‬تضحيات‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الروح؟‭.. ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬صحفيا‭ ‬قتلهم‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬يتم‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

هذه‭ ‬التضحيات‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬وعملهم‭ ‬البطولي‭ ‬يقف‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجرائمها‭ ‬ويطالب‭ ‬بعزلها‭ ‬ومحاكمة‭ ‬قادتها‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يصدق‭ ‬الرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬او‭ ‬يتقبل‭ ‬أي‭ ‬تبرير‭ ‬لجرائمها‭.‬

بفضل‭ ‬الصحفيين‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬يدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ككيان‭ ‬وحشي‭ ‬مجرم‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬قيم‭ ‬إنسانية‭.‬

كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬عشرات‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفضح‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتطالب‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬تستند‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬أساسي‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬تكشفه‭ ‬تقاريرهم‭ ‬من‭ ‬حقائق‭ ‬دامغة‭.‬

اليوم‭ ‬وبعد‭ ‬جريمة‭ ‬اغتيال‭ ‬صحفيي‭ ‬الجزيرة‭ ‬خرجت‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬نقابات‭ ‬واتحادات‭ ‬الصحافة‭ ‬ومن‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬خرق‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتندد‭ ‬بالجريمة،‭ ‬وتطالب‭ ‬بحماية‭ ‬الصحفيين‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بشكل‭ ‬أصبح‭ ‬روتينيا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

لكن‭ ‬تبقى‭ ‬الحقيقة‭ ‬الفاضحة‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وعن‭ ‬إيقاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬عند‭ ‬حدهم‭.‬

ومع‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬التضحيات‭ ‬عبثا،‭ ‬وسيأتي‭ ‬يوم‭ ‬الحساب‭ ‬حتما‭.. ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فيه‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلة‭ ‬ثمن‭ ‬جرائمهم‭ ‬الوحشية‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭. ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬ان‭ ‬المجرمين‭ ‬يستطيعون‭ ‬القتل‭ ‬والاغتيال‭ ‬والتدمير،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬صوت‭ ‬الحق‭ ‬لا‭ ‬يموت‭.. ‬وصوت‭ ‬الحق‭ ‬الذي‭ ‬اعلاه‭ ‬الصحفيون‭ ‬بأرواحهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يموت‭.‬