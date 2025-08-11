  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
5 أخطاء تحول الشاي إلى سم

2025-08-11 07:07:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتبر‭ ‬الشاي‭ ‬مشروبا‭ ‬صحيا‭ ‬وعطريا،‭ ‬اعتاد‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬شربه‭ ‬بعد‭ ‬الوجبات،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ضارا‭ ‬بالصحة‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭.‬

ووفقًا‭ ‬للخبراء،‭ ‬يجب‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬مدة‭ ‬تخمير‭ ‬الشاي،‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬وكمية‭ ‬أوراق‭ ‬الشاي‭ ‬المستخدمة،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬خمسة‭ ‬أخطاء‭ ‬شائعة‭ ‬يجب‭ ‬تجنبها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شاي‭ ‬صحي‭ ‬ومفيد‭.‬

تخمير‭ ‬شاي‭ ‬مركز‭:‬

* ‭ ‬ينصح‭ ‬باستخدام‭ ‬ملعقة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الشاي‭ ‬لكل‭ ‬كوب‭ ‬مع‭ ‬ملعقة‭ ‬إضافية‭ ‬للكميات‭ ‬الأكبر‭. ‬الشاي‭ ‬المركز‭ ‬جدا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬تحفيزا‭ ‬مفرطا‭ ‬للجهاز‭ ‬العصبي،‭ ‬والتانينات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬والإمساك‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مدر‭ ‬قوي‭ ‬للبول،‭ ‬لذا‭ ‬يُفضل‭ ‬تجنب‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناوله‭.‬

* ‭ ‬تخمير‭ ‬الشاي‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬شاي‭ ‬الأمس‭:‬

الشاي‭ ‬المعتق‭ ‬يفقد‭ ‬معظم‭ ‬فوائده‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬نمو‭ ‬الكائنات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الممرضة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬أضرارا‭ ‬صحية‭. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تحضير‭ ‬شاي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬

* ‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬ساخنا‭ ‬جدا‭:‬

المشروبات‭ ‬الساخنة‭ ‬جدًا‭ ‬تسبب‭ ‬تهيج‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬في‭ ‬الحلق‭ ‬والمريء‭ ‬والمعدة،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكون‭ ‬ندبات‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬العدوى‭ ‬وتكوّن‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭.‬

* ‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬فارغة‭:‬

ينصح‭ ‬بشرب‭ ‬الشاي‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬الهضم‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬الأيض‭. ‬أما‭ ‬شربه‭ ‬على‭ ‬معدة‭ ‬فارغة‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يثبط‭ ‬الشهية‭ ‬بسبب‭ ‬تأثير‭ ‬مستخلص‭ ‬أوراق‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بالجوع،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تخطي‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬أمرًا‭ ‬غير‭ ‬صحي‭.‬

* ‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭:‬

بعض‭ ‬مكونات‭ ‬الشاي‭ ‬قد‭ ‬تعيق‭ ‬امتصاص‭ ‬البروتين‭ ‬والحديد‭ ‬والعناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬المهمة،‭ ‬لذلك‭ ‬يُفضل‭ ‬الانتظار‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬الأكل‭ ‬قبل‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭.‬

