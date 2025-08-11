  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مشهد سماوي مبهر يزين السماء قريبا

مشهد سماوي مبهر يزين السماء قريبا

2025-08-11 07:07:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مركز‭ ‬القبة‭ ‬السماوية‭ ‬الفلكي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬سيستمتعون‭ ‬بمشاهدة‭ ‬ظاهرة‭ ‬فلكية‭ ‬مميزة‭ ‬تزين‭ ‬السماء‭ ‬ليلة‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المركز‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬زخات‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬يوليو‭ ‬و31‭ ‬أغسطس،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬ذروتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليلة‭ ‬13‭ ‬أغسطس،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬وقد‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬عدة‭ ‬ليال‭ ‬قبل‭ ‬الذروة‭ ‬وبعدها،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬سكان‭ ‬روسيا‭ ‬برصد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الشهب‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أغسطس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ظروف‭ ‬رصد‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مثالية‭ ‬تماما،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬سيكون‭ ‬مكتملا‭ ‬تقريبا؛‭ ‬فقد‭ ‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ ‬اكتماله‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬فوق‭ ‬خط‭ ‬الأفق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬وسيؤدي‭ ‬ارتفاعه‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬إلى‭ ‬تشويش‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الشهب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬سيقترن‭ ‬بكوكب‭ ‬زحل‭ ‬ليلة‭ ‬ذروة‭ ‬نشاط‭ ‬تساقط‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وتُعتبر‭ ‬ظاهرة‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬أو‭ ‬ Perseids ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الظواهر‭ ‬الفلكية‭ ‬التي‭ ‬تزين‭ ‬السماء‭ ‬سنويًا،‭ ‬حيث‭ ‬يشاهد‭ ‬الناس‭ ‬تساقط‭ ‬الشهب‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬وتتكون‭ ‬هذه‭ ‬الشهب‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬مذنب‭ ‬‮«‬سويفت‭-‬تتل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬غلاف‭ ‬الأرض‭ ‬الجوي‭ ‬ويحترق‭ ‬فيه‭ ‬مكونا‭ ‬كرات‭ ‬نارية‭ ‬متساقطة‭. ‬وسُميت‭ ‬الظاهرة‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬كوكبة‭ ‬فرساوس‭ ‬أو‭ ‬برشاوس‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬رأس‭ ‬الغول‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬منبعثة‭ ‬منها‭. ‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث