مشهد سماوي مبهر يزين السماء قريبا
وجاء في بيان صادر عن المركز: «تظهر زخات شهب البرشاويات في السماء كل عام في الفترة بين 17 يوليو و31 أغسطس، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها هذا العام ليلة 13 أغسطس، حيث يتوقع علماء الفلك أن يتمكن سكان الأرض من مشاهدة نحو 100 شهاب في الساعة. وقد يستمر هذا النشاط عدة ليال قبل الذروة وبعدها، إذ بدأ سكان روسيا برصد زيادة في عدد الشهب في السماء اعتبارا من 10 أغسطس».
وأضاف البيان: «ظروف رصد شهب البرشاويات هذا العام لن تكون مثالية تماما، نظرا إلى أن القمر سيكون مكتملا تقريبا؛ فقد بدأت مرحلة اكتماله في التاسع من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يظهر القمر في السماء فوق خط الأفق في 12 أغسطس بعد الساعة التاسعة مساء، وسيؤدي ارتفاعه التدريجي في السماء إلى تشويش رصد بعض الشهب».
وأشار البيان أيضا إلى أن القمر سيقترن بكوكب زحل ليلة ذروة نشاط تساقط شهب البرشاويات هذا العام.
وتُعتبر ظاهرة شهب البرشاويات أو Perseids من أبرز الظواهر الفلكية التي تزين السماء سنويًا، حيث يشاهد الناس تساقط الشهب في السماء. وتتكون هذه الشهب من حطام مذنب «سويفت-تتل» الذي يدخل غلاف الأرض الجوي ويحترق فيه مكونا كرات نارية متساقطة. وسُميت الظاهرة بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس «حامل رأس الغول»، التي تبدو وكأنها منبعثة منها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
انقطاع تام للكهرباء في وسط وجنوب العراق
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار درب الأردن
"بوما" تخسر سباق المنافسة أمام "أديداس" و"نايكي"
Attackers Abusing Proofpoint and Intermedia Link Wrapping to Deliver Phishing Payloads: Cloudflare
تأرجح الأسهم الأمريكية والأوروبية وتحولها إلى التراجع