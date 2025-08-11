مشهد سماوي مبهر يزين السماء قريبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المركز‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬زخات‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬يوليو‭ ‬و31‭ ‬أغسطس،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬ذروتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليلة‭ ‬13‭ ‬أغسطس،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬وقد‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬عدة‭ ‬ليال‭ ‬قبل‭ ‬الذروة‭ ‬وبعدها،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬سكان‭ ‬روسيا‭ ‬برصد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الشهب‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أغسطس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ظروف‭ ‬رصد‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مثالية‭ ‬تماما،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬سيكون‭ ‬مكتملا‭ ‬تقريبا؛‭ ‬فقد‭ ‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ ‬اكتماله‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬فوق‭ ‬خط‭ ‬الأفق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬وسيؤدي‭ ‬ارتفاعه‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬إلى‭ ‬تشويش‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الشهب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬سيقترن‭ ‬بكوكب‭ ‬زحل‭ ‬ليلة‭ ‬ذروة‭ ‬نشاط‭ ‬تساقط‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وتُعتبر‭ ‬ظاهرة‭ ‬شهب‭ ‬البرشاويات‭ ‬أو‭ ‬ Perseids ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الظواهر‭ ‬الفلكية‭ ‬التي‭ ‬تزين‭ ‬السماء‭ ‬سنويًا،‭ ‬حيث‭ ‬يشاهد‭ ‬الناس‭ ‬تساقط‭ ‬الشهب‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬وتتكون‭ ‬هذه‭ ‬الشهب‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬مذنب‭ ‬‮«‬سويفت‭-‬تتل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬غلاف‭ ‬الأرض‭ ‬الجوي‭ ‬ويحترق‭ ‬فيه‭ ‬مكونا‭ ‬كرات‭ ‬نارية‭ ‬متساقطة‭. ‬وسُميت‭ ‬الظاهرة‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬كوكبة‭ ‬فرساوس‭ ‬أو‭ ‬برشاوس‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬رأس‭ ‬الغول‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬منبعثة‭ ‬منها‭. ‬