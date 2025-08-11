عريس كيني يقضي شهر العسل في مكة للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن

عريس كيني يقضي شهر العسل في مكة للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن
وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن العريس الكيني عبدالهادي شعيب اصطحب زوجته إلى رحاب المسجد الحرام للمشاركة في المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأعرب الزوجان عن إعجابهما بالتنظيم المتميز للمسابقة، مؤكدين أن رؤية الكعبة المشرفة للمرة الأولى في حياتهما الزوجية كانت لحظة استثنائية لا تنسى، جمعت بين المودة ورفعة القرآن الكريم، وستبقى من أجمل ذكرياتهما المشتركة.
وأوضح العريس أن زواجه تم قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق المسابقة، وأن زوجته حرصت على مرافقته وتشجيعه طوال أيام المنافسة، معبرا عن سعادته الكبيرة بقضاء شهر العسل بجوار البيت العتيق، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والسكينة.
