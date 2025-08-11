  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عريس كيني يقضي شهر العسل في مكة للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن

2025-08-11 07:07:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختار‭ ‬عريس‭ ‬كيني‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬شهر‭ ‬عسله‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتلاوته‭ ‬وتفسيره،‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبق‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬العريس‭ ‬الكيني‭ ‬عبدالهادي‭ ‬شعيب‭ ‬اصطحب‭ ‬زوجته‭ ‬إلى‭ ‬رحاب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والدعوة‭ ‬والإرشاد‭.‬

وأعرب‭ ‬الزوجان‭ ‬عن‭ ‬إعجابهما‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬للمسابقة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حياتهما‭ ‬الزوجية‭ ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬تنسى،‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المودة‭ ‬ورفعة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وستبقى‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬ذكرياتهما‭ ‬المشتركة‭.‬

وأوضح‭ ‬العريس‭ ‬أن‭ ‬زواجه‭ ‬تم‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة،‭ ‬وأن‭ ‬زوجته‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مرافقته‭ ‬وتشجيعه‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬المنافسة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بقضاء‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬بجوار‭ ‬البيت‭ ‬العتيق،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬روحانية‭ ‬مفعمة‭ ‬بالإيمان‭ ‬والسكينة‭. ‬

