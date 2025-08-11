  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين تمكن الشباب من خلال ورشة عمل "ليين لليافعين"

شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين تمكن الشباب من خلال ورشة عمل "ليين لليافعين"

2025-08-11 07:07:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفالا‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للشباب،‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬للشباب‭ ‬بعنوان‭ ‬لبين‭ ‬لليافعين‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أغسطس،‭ ‬مقدمة‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬وعملية‭ ‬لأبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و16‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬90 % ،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬العميق‭ ‬بتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭.‬

هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بمبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬المرن‭ (‬ Lean ‭ ‬ Thinking ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬فلسفة‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬التفاعلية‭ ‬والتحديات‭ ‬الواقعية‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬تعلم‭ ‬المشاركون‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتغييرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والذكية‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭. ‬هذه‭ ‬الدروس‭ ‬تعكس‭ ‬عقلية‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬يوميًا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬رابطا‭ ‬قويا‭ ‬بين‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬والنمو‭ ‬الشخصي‭.‬

تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬العملية‭ ‬للتفكير‭ ‬النقدي‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬تساهم‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬تعكس‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬تركيز‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬أبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬هادفة،‭ ‬تعزز‭ ‬الشركة‭ ‬شعور‭ ‬الفخر‭ ‬والانتماء‭ ‬والهدف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬فريقها،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬إيمانها‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الموظفين‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبلهم‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬لوكهيرست‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬تتجاوز‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬إنها‭ ‬تتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬حقيقي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬ Lean ‮»‬‭ ‬لشباب‭ ‬البحرين،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نشارك‭ ‬فقط‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬ثقافتنا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بل‭ ‬نستثمر‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬القادة‭. ‬ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بالتنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بالأدوات‭ ‬والعقلية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬البداية‭. ‬فشركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتوسيع‭ ‬برامجها‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب،‭ ‬لضمان‭ ‬إلهامهم‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والصناعة‭ ‬والمجتمع‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬الفضول‭ ‬والقدرات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬تسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬قوي‭ ‬ومتفكر‭ ‬مستعد‭ ‬لقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭.‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث