شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين تمكن الشباب من خلال ورشة عمل "ليين لليافعين"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بمبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬المرن‭ (‬ Lean ‭ ‬ Thinking ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬فلسفة‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬التفاعلية‭ ‬والتحديات‭ ‬الواقعية‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬تعلم‭ ‬المشاركون‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتغييرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والذكية‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭. ‬هذه‭ ‬الدروس‭ ‬تعكس‭ ‬عقلية‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬يوميًا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬رابطا‭ ‬قويا‭ ‬بين‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬والنمو‭ ‬الشخصي‭.‬

تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬العملية‭ ‬للتفكير‭ ‬النقدي‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬تساهم‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬تعكس‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬تركيز‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬أبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬هادفة،‭ ‬تعزز‭ ‬الشركة‭ ‬شعور‭ ‬الفخر‭ ‬والانتماء‭ ‬والهدف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬فريقها،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬إيمانها‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الموظفين‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبلهم‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬لوكهيرست‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬تتجاوز‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬إنها‭ ‬تتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬حقيقي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬ Lean ‮»‬‭ ‬لشباب‭ ‬البحرين،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نشارك‭ ‬فقط‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬ثقافتنا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بل‭ ‬نستثمر‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬القادة‭. ‬ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بالتنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بالأدوات‭ ‬والعقلية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ورشة‭ ‬‮«‬ليين‭ ‬لليافعين‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬البداية‭. ‬فشركة‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتوسيع‭ ‬برامجها‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب،‭ ‬لضمان‭ ‬إلهامهم‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والصناعة‭ ‬والمجتمع‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬الفضول‭ ‬والقدرات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬تسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬قوي‭ ‬ومتفكر‭ ‬مستعد‭ ‬لقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭.‬