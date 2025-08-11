  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزيرة شؤون الشباب تستقبل الكاتب زهير توفيقي

وزيرة شؤون الشباب تستقبل الكاتب زهير توفيقي

2025-08-11 07:07:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الكاتب‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬لها‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬إصداره‭ ‬الأول‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬روح‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬ثمّنت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الجهود‭ ‬الفكرية‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الكاتب‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬القيّم،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقالاته‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬متناولًا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬موضوعات‭ ‬متنوعة،‭ ‬متمنيةً‭ ‬له‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفكرية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لوزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مثمنًا‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المعرفية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث