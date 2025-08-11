وزيرة شؤون الشباب تستقبل الكاتب زهير توفيقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬ثمّنت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الجهود‭ ‬الفكرية‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الكاتب‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬القيّم،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقالاته‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬متناولًا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬موضوعات‭ ‬متنوعة،‭ ‬متمنيةً‭ ‬له‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفكرية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لوزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مثمنًا‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المعرفية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬