وزيرة شؤون الشباب تستقبل الكاتب زهير توفيقي

وزيرة شؤون الشباب تستقبل الكاتب زهير توفيقي
وخلال اللقاء، ثمّنت وزيرة شؤون الشباب الجهود الفكرية التي بذلها الكاتب زهير توفيقي في إعداد هذا العمل القيّم، الذي يضم مجموعة من مقالاته الصحفية التي نشرها على مدى عشر سنوات باللغتين العربية والإنجليزية، متناولًا من خلالها موضوعات متنوعة، متمنيةً له مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرته الإعلامية والفكرية.
من جهته، أعرب الكاتب زهير توفيقي عن بالغ شكره لوزيرة شؤون الشباب مثمنًا حرصها المستمر على دعم المبادرات المعرفية وتعزيز الإنتاج الأدبي في المجتمع.
