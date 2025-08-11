"الزياني للسيارات" تطلق عرضا صيفيا على طرازات ميتسوبيشي
وبموجب العرض الصيفي سيحصل عملاء ميتسوبيشي من شركة الزياني للسيارات على حزمة متكاملة تشمل تسجيل المركبة مدة 3 سنوات والتأمين مدة 3 سنوات وباقة خدمة الصيانة مدة 3 سنوات، بما يضمن تجربة تملك شاملة يدعمها اعتماد موثوق وجودة عالية. وإلى جانب هذه المزايا الرائعة، يتضمن العرض أقساطًا شهرية مميزة ملائمة لمختلف الميزانيات، بما يجعل امتلاك سيارة ميتسوبيشي أكثر سلاسة وتيسيرًا.
وتواصل شركة الزياني للسيارات الوفاء بالتزاماتها عبر توفير خيارات تمويل تنافسية ودعم قوي لما بعد البيع. سواء كنتم تبحثون عن سيارة دفع رباعي مدمجة مثل أوتلاندر الجديدة بقسط شهري يبدأ من 186 دينارًا بحرينيًا، أو شاحنة بيك أب عملية مثل L 200 بقسط شهري يبدأ من 146 دينارًا بحرينيًا، أو كروس أوفر عائلية مثل إكليبس كروس بقسط شهري يبدأ من 156 دينارًا بحرينيًا، فإن شركة الزياني للسيارات توفر طرازات ميتسوبيشي التي تلائم مختلف التفضيلات والخطط المالية مع أقصى قيمة ممكنة وأقل عناء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
