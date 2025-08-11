  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"الزياني للسيارات" تطلق عرضا صيفيا على طرازات ميتسوبيشي

2025-08-11 07:07:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات،‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لسيارات‭ ‬ميتسوبيشي‭ ‬موتورز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لفصل‭ ‬الصيف‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬العملاء‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬وكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬وراحة‭ ‬بال‭ ‬استثنائية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬التملك‭.‬

وبموجب‭ ‬العرض‭ ‬الصيفي‭ ‬سيحصل‭ ‬عملاء‭ ‬ميتسوبيشي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والتأمين‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وباقة‭ ‬خدمة‭ ‬الصيانة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬تملك‭ ‬شاملة‭ ‬يدعمها‭ ‬اعتماد‭ ‬موثوق‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬الرائعة،‭ ‬يتضمن‭ ‬العرض‭ ‬أقساطًا‭ ‬شهرية‭ ‬مميزة‭ ‬ملائمة‭ ‬لمختلف‭ ‬الميزانيات،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬امتلاك‭ ‬سيارة‭ ‬ميتسوبيشي‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وتيسيرًا‭.‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬تمويل‭ ‬تنافسية‭ ‬ودعم‭ ‬قوي‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭. ‬سواء‭ ‬كنتم‭ ‬تبحثون‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬دفع‭ ‬رباعي‭ ‬مدمجة‭ ‬مثل‭ ‬أوتلاندر‭ ‬الجديدة‭ ‬بقسط‭ ‬شهري‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬186‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬أو‭ ‬شاحنة‭ ‬بيك‭ ‬أب‭ ‬عملية‭ ‬مثل‭ ‬ L 200‭ ‬بقسط‭ ‬شهري‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬146‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬أو‭ ‬كروس‭ ‬أوفر‭ ‬عائلية‭ ‬مثل‭ ‬إكليبس‭ ‬كروس‭ ‬بقسط‭ ‬شهري‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬156‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات‭ ‬توفر‭ ‬طرازات‭ ‬ميتسوبيشي‭ ‬التي‭ ‬تلائم‭ ‬مختلف‭ ‬التفضيلات‭ ‬والخطط‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬أقصى‭ ‬قيمة‭ ‬ممكنة‭ ‬وأقل‭ ‬عناء‭.‬

