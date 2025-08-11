الدكتورة نوال الحمر تجيب.. كيف تحدث الموجات فوق الصوتية ثورة في تشخيص أمراض الكبد المزمنة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮ ‬التصوير‭ ‬الإيلاستوجرافي‮ ‬‭(‬ Elastography ‭):‬‮ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬تليّف‭ ‬الكبد

في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬تشخيص‭ ‬تليّف‭ ‬الكبد‭ ‬يتطلب‭ ‬أخذ‭ ‬خزعة‭ ‬من‭ ‬الكبد،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬مصغّرة‭ ‬تحمل‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭. ‬اليوم،‭ ‬أصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬تقييم‭ ‬صلابة‭ ‬نسيج‭ ‬الكبد‭ ‬ – ‭ ‬وهي‭ ‬مؤشر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تليّف‭ ‬ – ‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭.‬

تشبه‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مبدأها‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬جسّ‮»‬‭ ‬صلابة‭ ‬الفاكهة؛‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬صلابة‭ ‬الكبد،‭ ‬زادت‭ ‬احتمالية‭ ‬وجود‭ ‬تليّف‭. ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أنواع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭:‬

. ‮ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬العابر‮ ‬‭(‬ Transient ‭ ‬ Elastography ‭):‬‮ ‬وتُعرف‭ ‬تجاريًا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬فايبروسكان‮»‬‭.‬

. ‮ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بموجات‭ ‬القص‮ ‬‭(‬ Shear ‭ ‬ Wave ‭ ‬ Elastography ‭):‬‮ ‬وتتم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الفحص‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬التقليدية‭ ‬باستخدام‭ ‬برامج‭ ‬متقدمة،‭ ‬وتوفّر‭ ‬خرائط‭ ‬دقيقة‭ ‬لصلابة‭ ‬الكبد‭.‬

كلتا‭ ‬الطريقتين‭ ‬غير‭ ‬مؤلمة،‭ ‬ولا‭ ‬تتطلب‭ ‬أشعة،‭ ‬وتُجرى‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭.‬

معامل‭ ‬التوهين‭ ‬الموجي‮ ‬‭(‬ UGAP ‭):‬‮ ‬كشف‭ ‬مبكر‭ ‬للكبد‭ ‬الدهني

من‭ ‬التحديات‭ ‬الشائعة‭ ‬اليوم‭ ‬مرض‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬‭(‬ NAFLD ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‭ ‬عالميًا‭. ‬وتقنية‮ ‬ UGAP ‮ ‬الحديثة‭ ‬تتيح‭ ‬قياس‭ ‬كمية‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬مدى‭ ‬امتصاص‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬في‭ ‬النسيج‭ ‬الكبدي‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬تشحّم‭ ‬الكبد‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تغيّرات‭ ‬في‭ ‬تحاليل‭ ‬الدم‭.‬

المؤشرات‭ ‬السريرية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بتقنية‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬للكبد‭:‬

1‭.‬‮ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تليف‭ ‬الكبد‭ ‬وتحديد‭ ‬مرحلته‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‮ ‬‭(‬مثل‭ ‬الكحولية،‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬ NASH ،‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي،‭ ‬وغيرها‭).‬

2‭.‬‮ ‬تقييم‭ ‬اضطراب‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭ ‬غير‭ ‬المفسر‭.‬‮ ‬

3‭.‬‮ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬للمرضى‭ ‬المشخّصين‭ ‬سابقاً‭ ‬بتليف‭ ‬الكبد‭ ‬وتقييم‭ ‬الاستجابة‭ ‬للعلاج‭.‬

4‭.‬‮ ‬تقييم‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬البابي‭ ‬غير‭ ‬المفسر‭.‬

المؤشرات‭ ‬السريرية‭ ‬لاستخدام‭ ‬معامل‭ ‬التوهين‭ ‬الموجه‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‮ ‬‭(‬ UGAP ‭):‬

1‭.‬‮ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬تشحم‭ ‬الكبد‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬وإدارة‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬‭(‬ NASH ‭).‬

2‭.‬‮ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬لتشحم‭ ‬الكبد‭ ‬وتقييم‭ ‬الاستجابة‭ ‬للعلاج‭.‬

‮ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستهدفون‭ ‬بهذه‭ ‬الفحوصات؟

تتطور‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‭ ‬بصمت،‭ ‬لذلك‭ ‬تُوصى‭ ‬الفئات‭ ‬التالية‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬الكبد‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭:‬

‮ ‬ . ‮ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬ومتلازمة‭ ‬الأيض‭.‬

. ‮ ‬المصابون‭ ‬بالتهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭ ‬المزمن‮ ‬ B ‮ ‬أو‮ ‬ C ‭.‬

. ‮ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الكحول‭.‬

. ‮ ‬من‭ ‬تظهر‭ ‬لديهم‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‮ ‬‭(‬ ALT ‭/‬ AST ‭).‬

. ‮ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬لأمراض‭ ‬الكبد‭.‬

. ‮ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬أدوية‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الكبد‭ (‬مثل‭ ‬الميثوتركسيت‭ ‬أو‭ ‬الأميودارون‭).‬

ويفضل‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعرضون‭ ‬للخطر،‭ ‬خصوصًا‭ ‬من‭ ‬تجاوزوا‭ ‬سن‭ ‬الأربعين،‭ ‬لهذه‭ ‬الفحوصات‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الدوري‭ ‬لصحة‭ ‬الكبد‭.‬

مستقبل‭ ‬تصوير‭ ‬الكبد‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية

نحن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬لأمراض‭ ‬الكبد‭. ‬

وقد‭ ‬تشمل‭ ‬استخدامات‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬و UGAP ‮ ‬مستقبلًا‭:‬

. ‮ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر

. ‮ ‬متابعة‭ ‬استجابة‭ ‬المرضى‭ ‬للعلاج‭ ‬سواء‭ ‬بتغيير‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭.‬

. ‮ ‬تقييم‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬زراعة‭ ‬الكبد‭.‬

. ‮ ‬تعزيز‭ ‬حملات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وتقليل‭ ‬عبء‭ ‬المرض‭.‬‮ ‬

تُعد‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة،‭ ‬ومتاحة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وآمنة‭ ‬للمرضى‭ ‬ – ‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬لتقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬المتقدمة‭ ‬أو‭ ‬الفحوصات‭ ‬الجراحية‭.‬

رغم‭ ‬تزايد‭ ‬انتشار‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة،‭ ‬فإن‭ ‬أدواتنا‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬ – ‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬مألوفة‭ ‬ – ‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الكبد‭. ‬باستخدام‭ ‬تقنيتي‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬ومعامل‭ ‬التوهين‮ ‬‭(‬ UGAP ‭)‬،‭ ‬نستطيع‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تطوره،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬فعالة‭.‬