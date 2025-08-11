  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدكتورة نوال الحمر تجيب.. كيف تحدث الموجات فوق الصوتية ثورة في تشخيص أمراض الكبد المزمنة؟

الدكتورة نوال الحمر تجيب.. كيف تحدث الموجات فوق الصوتية ثورة في تشخيص أمراض الكبد المزمنة؟

2025-08-11 07:07:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكبد،‭ ‬الذي‭ ‬يُعرف‭ ‬غالبًا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬العضو‭ ‬الصامت‮»‬،‭ ‬يؤدي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬وظيفة‭ ‬حيوية،‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬السموم‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬مثل‭ ‬التليّف،‭ ‬وتشمع‭ ‬الكبد،‭ ‬وتراكم‭ ‬الدهون‭ (‬الكبد‭ ‬الدهني‭) ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تتطور‭ ‬بصمت،‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬أعراضها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المتقدمة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية،‭ ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬الحديثة‭ ‬باستخدام‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬تستعرض‭ ‬الدكتورة‭ ‬نوال‭ ‬الحمر‭ ‬استشاري‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬الباطنية‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬وأهمية‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬حديثها‭ ‬قائلة‭:‬

‮ ‬التصوير‭ ‬الإيلاستوجرافي‮ ‬‭(‬ Elastography ‭):‬‮ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬تليّف‭ ‬الكبد

في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬تشخيص‭ ‬تليّف‭ ‬الكبد‭ ‬يتطلب‭ ‬أخذ‭ ‬خزعة‭ ‬من‭ ‬الكبد،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬مصغّرة‭ ‬تحمل‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭. ‬اليوم،‭ ‬أصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬تقييم‭ ‬صلابة‭ ‬نسيج‭ ‬الكبد‭ ‬ ‭ ‬وهي‭ ‬مؤشر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تليّف‭ ‬ ‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭.‬

تشبه‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مبدأها‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬جسّ‮»‬‭ ‬صلابة‭ ‬الفاكهة؛‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬صلابة‭ ‬الكبد،‭ ‬زادت‭ ‬احتمالية‭ ‬وجود‭ ‬تليّف‭. ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أنواع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭:‬

. ‮ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬العابر‮ ‬‭(‬ Transient ‭ ‬ Elastography ‭):‬‮ ‬وتُعرف‭ ‬تجاريًا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬فايبروسكان‮»‬‭.‬

. ‮ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بموجات‭ ‬القص‮ ‬‭(‬ Shear ‭ ‬ Wave ‭ ‬ Elastography ‭):‬‮ ‬وتتم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الفحص‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬التقليدية‭ ‬باستخدام‭ ‬برامج‭ ‬متقدمة،‭ ‬وتوفّر‭ ‬خرائط‭ ‬دقيقة‭ ‬لصلابة‭ ‬الكبد‭.‬

كلتا‭ ‬الطريقتين‭ ‬غير‭ ‬مؤلمة،‭ ‬ولا‭ ‬تتطلب‭ ‬أشعة،‭ ‬وتُجرى‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭.‬

معامل‭ ‬التوهين‭ ‬الموجي‮ ‬‭(‬ UGAP ‭):‬‮ ‬كشف‭ ‬مبكر‭ ‬للكبد‭ ‬الدهني

من‭ ‬التحديات‭ ‬الشائعة‭ ‬اليوم‭ ‬مرض‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬‭(‬ NAFLD ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‭ ‬عالميًا‭. ‬وتقنية‮ ‬ UGAP ‮ ‬الحديثة‭ ‬تتيح‭ ‬قياس‭ ‬كمية‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬مدى‭ ‬امتصاص‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬في‭ ‬النسيج‭ ‬الكبدي‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬تشحّم‭ ‬الكبد‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تغيّرات‭ ‬في‭ ‬تحاليل‭ ‬الدم‭.‬

المؤشرات‭ ‬السريرية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬بتقنية‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬للكبد‭:‬

1‭.‬‮ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تليف‭ ‬الكبد‭ ‬وتحديد‭ ‬مرحلته‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‮ ‬‭(‬مثل‭ ‬الكحولية،‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬ NASH ،‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي،‭ ‬وغيرها‭).‬

2‭.‬‮ ‬تقييم‭ ‬اضطراب‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭ ‬غير‭ ‬المفسر‭.‬‮ ‬

3‭.‬‮ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬للمرضى‭ ‬المشخّصين‭ ‬سابقاً‭ ‬بتليف‭ ‬الكبد‭ ‬وتقييم‭ ‬الاستجابة‭ ‬للعلاج‭.‬

4‭.‬‮ ‬تقييم‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬البابي‭ ‬غير‭ ‬المفسر‭.‬

المؤشرات‭ ‬السريرية‭ ‬لاستخدام‭ ‬معامل‭ ‬التوهين‭ ‬الموجه‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‮ ‬‭(‬ UGAP ‭):‬

1‭.‬‮ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬تشحم‭ ‬الكبد‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬وإدارة‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‮ ‬‭(‬ NASH ‭).‬

2‭.‬‮ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬لتشحم‭ ‬الكبد‭ ‬وتقييم‭ ‬الاستجابة‭ ‬للعلاج‭.‬

‮ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستهدفون‭ ‬بهذه‭ ‬الفحوصات؟

تتطور‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة‭ ‬بصمت،‭ ‬لذلك‭ ‬تُوصى‭ ‬الفئات‭ ‬التالية‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬الكبد‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭:‬

‮ ‬ . ‮ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬ومتلازمة‭ ‬الأيض‭.‬

. ‮ ‬المصابون‭ ‬بالتهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭ ‬المزمن‮ ‬ B ‮ ‬أو‮ ‬ C ‭.‬

. ‮ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الكحول‭.‬

. ‮ ‬من‭ ‬تظهر‭ ‬لديهم‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‮ ‬‭(‬ ALT ‭/‬ AST ‭).‬

. ‮ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬لأمراض‭ ‬الكبد‭.‬

. ‮ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬أدوية‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الكبد‭ (‬مثل‭ ‬الميثوتركسيت‭ ‬أو‭ ‬الأميودارون‭).‬

ويفضل‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعرضون‭ ‬للخطر،‭ ‬خصوصًا‭ ‬من‭ ‬تجاوزوا‭ ‬سن‭ ‬الأربعين،‭ ‬لهذه‭ ‬الفحوصات‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الدوري‭ ‬لصحة‭ ‬الكبد‭.‬

مستقبل‭ ‬تصوير‭ ‬الكبد‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية

نحن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬لأمراض‭ ‬الكبد‭. ‬

وقد‭ ‬تشمل‭ ‬استخدامات‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬و UGAP ‮ ‬مستقبلًا‭:‬

. ‮ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر

. ‮ ‬متابعة‭ ‬استجابة‭ ‬المرضى‭ ‬للعلاج‭ ‬سواء‭ ‬بتغيير‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭.‬

. ‮ ‬تقييم‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬زراعة‭ ‬الكبد‭.‬

. ‮ ‬تعزيز‭ ‬حملات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وتقليل‭ ‬عبء‭ ‬المرض‭.‬‮ ‬

تُعد‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة،‭ ‬ومتاحة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وآمنة‭ ‬للمرضى‭ ‬ ‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬لتقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬المتقدمة‭ ‬أو‭ ‬الفحوصات‭ ‬الجراحية‭.‬

رغم‭ ‬تزايد‭ ‬انتشار‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمنة،‭ ‬فإن‭ ‬أدواتنا‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬ ‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬مألوفة‭ ‬ ‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الكبد‭. ‬باستخدام‭ ‬تقنيتي‭ ‬الإيلاستوجرافي‭ ‬ومعامل‭ ‬التوهين‮ ‬‭(‬ UGAP ‭)‬،‭ ‬نستطيع‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تطوره،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬فعالة‭.‬

MENAFN11082025000055011008ID1109914421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث