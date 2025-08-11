  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى عمّان

2025-08-11 03:17:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس الوزراء في جمهوريَّة مصر العربيَّة الدكتور مصطفى مدبولي الى المملكة مساء اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري.


ويترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ونظيره المصري غداً اجتماعات الدَّورة الثَّالثة والثَّلاثين للَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها التحضيريَّة أمس الأحد.


وكان في استقبال مدبولي في مطار عمَّان المدني في ماركا وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة / رئيس بعثة الشَّرف المرافقة للضَّيف، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشَّواربة، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

