زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة

زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، تقييمًا لجاهزية الجيش وقال: "وفقًا لقرار مجلس الوزراء، نحن على أعتاب مرحلة جديدة في القتال في غزة".
وأضاف: "سنقوم بتطوير الطريقة الأفضل بما يتوافق مع الأهداف المحددة، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بها. وسنفعل ذلك وفقًا لجاهزية القوات والوسائل القتالية، مع وضع الرهائن في الاعتبار".
وتابع رئيس الأركان أن "البدائل المعروضة على مجلس الوزراء تهدف جميعها إلى هزيمة حماس، مع فهم تداعيات ذلك على جميع الجوانب. سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يسيطر على مدينة غزة، تمامًا كما عرف كيف يسيطر على خان يونس ورفح".
