نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة أنقذوا أطفال غزة

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار استقبال التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والجهات المختلفة داعية الزملاء والصيادلة للمشاركة والتبرع عبر خدمة كليك على الرقم JPA1957 أو من خلال فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.

