  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة أنقذوا أطفال غزة

نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة أنقذوا أطفال غزة

2025-08-11 03:17:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة الصيادلة، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حملتها الثالثة تحت شعار: "أنقذوا أطفال غزة"، لجمع حليب الأطفال من خلال التبرعات النقدية والعينية لتخفيف معاناتهم.


وشهدت الحملة أول تبرع عيني من الزميلات والزملاء الصيادلة بتقديم 30 ألف علبة حليب بقيمة تقارب 120 ألف دينار وتم تسليم شاحنتين للهيئة.


وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار استقبال التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والجهات المختلفة داعية الزملاء والصيادلة للمشاركة والتبرع عبر خدمة كليك على الرقم JPA1957 أو من خلال فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.

MENAFN11082025000208011052ID1109913887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث