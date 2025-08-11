اليونان تنتفض دعماً لفلسطين
انطلقت الفعاليات والأنشطة في عشرات المواقع، وشملت أكثر من 100 جزيرة ومدينة ومنطقة سياحية، لتشكل مشهداً تضامنياً لافتاً وغير مسبوق في تاريخ الفعاليات المؤيدة لفلسطين داخل اليونان.
وحملت الفعاليات رسائل واضحة برفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على وقوف الشعب اليوناني إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما دعا المشاركون الحكومة اليونانية إلى إعادة صياغة سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بما يتماشى مع الموقف الشعبي الداعم للحرية والعدالة وحق تقرير المصير.
وتميّزت أنشطة هذا العام وفعالياته بامتدادها إلى أبرز المناطق السياحية والجزر اليونانية، حيث شهدت الشواطئ والمرافئ والساحات العامة وقفات وفعاليات ثقافية وفنية، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية واليونانيون ومن جنسيات متعددة، ما أضفى على الحدث بُعداً دولياً ورسالة تتجاوز الحدود.
وقد فاقت هذه الفعاليات كل التوقعات من حيث حجم المشاركة وانتشارها الجغرافي، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حيّة في وجدان شعوب العالم، رغم محاولات التهميش والتغييب.
ويرى مراقبون أن هذه التعبئة الشعبية الواسعة تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، التي تأسست منذ عقود على قيم النضال ضد الاحتلال والظلم. فاليونان، التي تحمل ذاكرة مقاومة الاحتلال النازي، تجد في النضال الفلسطيني صدى لتجربتها التاريخية، وهو ما يجعل التضامن الشعبي يتجاوز البعد السياسي إلى عمق وجداني وثقافي.
