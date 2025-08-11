اليونان تنتفض دعماً لفلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) أثينا - PNN - شهدت مختلف أنحاء اليونان، فعاليات تضامنية واسعة النطاق مع شعبنا الفلسطيني، نظّمتها الجالية الفلسطينية في اليونان بالتعاون مع حركة المقاطعة في اليونان (BDS Greece) وحركة March to Gaza.

انطلقت الفعاليات والأنشطة في عشرات المواقع، وشملت أكثر من 100 جزيرة ومدينة ومنطقة سياحية، لتشكل مشهداً تضامنياً لافتاً وغير مسبوق في تاريخ الفعاليات المؤيدة لفلسطين داخل اليونان.

وحملت الفعاليات رسائل واضحة برفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على وقوف الشعب اليوناني إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما دعا المشاركون الحكومة اليونانية إلى إعادة صياغة سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بما يتماشى مع الموقف الشعبي الداعم للحرية والعدالة وحق تقرير المصير.

وتميّزت أنشطة هذا العام وفعالياته بامتدادها إلى أبرز المناطق السياحية والجزر اليونانية، حيث شهدت الشواطئ والمرافئ والساحات العامة وقفات وفعاليات ثقافية وفنية، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية واليونانيون ومن جنسيات متعددة، ما أضفى على الحدث بُعداً دولياً ورسالة تتجاوز الحدود.

وقد فاقت هذه الفعاليات كل التوقعات من حيث حجم المشاركة وانتشارها الجغرافي، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حيّة في وجدان شعوب العالم، رغم محاولات التهميش والتغييب.

ويرى مراقبون أن هذه التعبئة الشعبية الواسعة تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، التي تأسست منذ عقود على قيم النضال ضد الاحتلال والظلم. فاليونان، التي تحمل ذاكرة مقاومة الاحتلال النازي، تجد في النضال الفلسطيني صدى لتجربتها التاريخية، وهو ما يجعل التضامن الشعبي يتجاوز البعد السياسي إلى عمق وجداني وثقافي.