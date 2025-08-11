اللواء السقا: شراكتنا مع المجتمع ضمانة لبيئة آمنة تحارب الجريمة و تنبذ المظاهر السلبية

اللواء السقا: شراكتنا مع المجتمع ضمانة لبيئة آمنة تحارب الجريمة و تنبذ المظاهر السلبية
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء السقا شملت مركزي شرطة دير غسانه، وشقبه غرب رام الله ، وكان برفقته العميد الدكتور علي القيمري مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة ، حيث اطلع على سير العمل واحتياجات المراكز، وأشاد بجهود طواقمها في حماية المواطنين ونشر الطمأنينة بينهم .
وخلال لقائه بضباط ومنتسبي المراكز، عبر اللواء السقا عن تقديره لالتزامهم وتفانيهم في أداء مهامهم ، بالرغم من ضخامة التحديات مؤكداً على أهمية تطبيق القانون بعدالة وحزم و بمهنية عالية ، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام وصون كرامة المواطنين وحرياتهم ، مشددا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
