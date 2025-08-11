اللواء السقا: شراكتنا مع المجتمع ضمانة لبيئة آمنة تحارب الجريمة و تنبذ المظاهر السلبية

وخلال لقائه بضباط ومنتسبي المراكز، عبر اللواء السقا عن تقديره لالتزامهم وتفانيهم في أداء مهامهم ، بالرغم من ضخامة التحديات مؤكداً على أهمية تطبيق القانون بعدالة وحزم و بمهنية عالية ، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام وصون كرامة المواطنين وحرياتهم ، مشددا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

