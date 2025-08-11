  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اللواء السقا: شراكتنا مع المجتمع ضمانة لبيئة آمنة تحارب الجريمة و تنبذ المظاهر السلبية

2025-08-11 03:17:12
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أكد اللواء علام السقا مدير عام الشرطة ، اليوم الإثنين، على أن الشراكة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع المحلي هي الركيزة الأساسية لخلق بيئة آمنة مستقرة، خالية من المظاهر السلبية ، وقادرة على محاربة الجريمة ، وذلك من خلال رؤية استراتيجية ونهج عمل متكامل يعزز الأمن ويحافظ على السلم المجتمعي.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء السقا شملت مركزي شرطة دير غسانه، وشقبه غرب رام الله ، وكان برفقته العميد الدكتور علي القيمري مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة ، حيث اطلع على سير العمل واحتياجات المراكز، وأشاد بجهود طواقمها في حماية المواطنين ونشر الطمأنينة بينهم .

وخلال لقائه بضباط ومنتسبي المراكز، عبر اللواء السقا عن تقديره لالتزامهم وتفانيهم في أداء مهامهم ، بالرغم من ضخامة التحديات مؤكداً على أهمية تطبيق القانون بعدالة وحزم و بمهنية عالية ، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام وصون كرامة المواطنين وحرياتهم ، مشددا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

