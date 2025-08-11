في سابقةٍ تاريخية... كهرباء القدس تسجل أعلى حمل صيفي بزيادة 20% وسط موجة حر شديدة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / سجّلت شركة كهرباء محافظة القدس أعلى حِمل صيفي في تاريخها التشغيلي، بعدما بلغ الحمل الكهربائي اليوم 11/8/2025 ما مجموعه 671 ميجاواط، وهو الحمل الصيفي الأعلى منذ تأسيس الشركة، بزيادة لافتة قدرها 20% مقارنة بالحمل الأقصى المسجل في صيف العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع القياسي في ظل موجة حر شديدة تضرب المنطقة، ما زاد من الضغط على الشبكة الكهربائية ورفع معدلات الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم هذه الظروف المناخية القاسية، تمكنت الشركة من الحفاظ على استقرار التزويد الكهربائي وضمان استمراريته لمختلف مناطق امتيازها، بتوفيق من الله أولا وبفضل الجاهزية العالية والجهود المضنية التي تبذلها طواقمها

وتعرب الشركة عن شكرها وتقديرها العميق لكافة طواقمها الفنية العاملة بالميدان ، وموظفي مركز التحكم، الذين واصلوا العمل على مدار الساعة، وبكل كد وجهد، لضمان استمرار تزويد المواطنين بالكهرباء دون انقطاع، رغم الظروف الجوية القاسية والضغط الكبير على الشبكة.

وتأكد الشركة أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على إدارة الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة الاستثنائية بكفاءة عالية، ويبرهن على التزامها الثابت بخدمة مشتركيها الكرام في كافة أماكن تواجدهم.