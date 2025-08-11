في سابقةٍ تاريخية... كهرباء القدس تسجل أعلى حمل صيفي بزيادة 20% وسط موجة حر شديدة

في سابقةٍ تاريخية... كهرباء القدس تسجل أعلى حمل صيفي بزيادة 20% وسط موجة حر شديدة
وجاء هذا الارتفاع القياسي في ظل موجة حر شديدة تضرب المنطقة، ما زاد من الضغط على الشبكة الكهربائية ورفع معدلات الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة.
ورغم هذه الظروف المناخية القاسية، تمكنت الشركة من الحفاظ على استقرار التزويد الكهربائي وضمان استمراريته لمختلف مناطق امتيازها، بتوفيق من الله أولا وبفضل الجاهزية العالية والجهود المضنية التي تبذلها طواقمها
وتعرب الشركة عن شكرها وتقديرها العميق لكافة طواقمها الفنية العاملة بالميدان ، وموظفي مركز التحكم، الذين واصلوا العمل على مدار الساعة، وبكل كد وجهد، لضمان استمرار تزويد المواطنين بالكهرباء دون انقطاع، رغم الظروف الجوية القاسية والضغط الكبير على الشبكة.
وتأكد الشركة أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على إدارة الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة الاستثنائية بكفاءة عالية، ويبرهن على التزامها الثابت بخدمة مشتركيها الكرام في كافة أماكن تواجدهم.
