السوبر الأوروبي.. إنجاز تاريخي ينتظر باريس سان جيرمان

خبرني - يسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير.

ويلتقي باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 على ملعب "ستاديو فريولي" في أوديني الإيطالية يوم الأربعاء المقبل.

ويشارك "PSG" في السوبر الأوروبي بعد فوزه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في مايو/أيار الماضي، فيما يشارك توتنهام بصفته حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتحمل مواجهة باريس سان جيرمان وتوتنهام طابعاً تاريخياً، حيث يسعى كل فريق لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح باريس سان جيرمان لأن يصبح أول نادٍ فرنسي يرفع كأس السوبر الأوروبي، بينما يدخل توتنهام المباراة سعياً ليكون سابع فريق إنجليزي يتوج بالبطولة.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً لباريس، إذ إن مشاركته الوحيدة السابقة في السوبر الأوروبي كانت عام 1996، وخسر حينها أمام يوفنتوس بنتيجة تاريخية 2-9 في مجموع المباراتين، وهي أكبر خسارة في تاريخ المسابقة.

ويعد باريس هو النادي الفرنسي الوحيد الذي شارك في السوبر الأوروبي.

فوز الفريق الباريسي بالسوبر الأوروبي سيجعل فرنسا الدولة رقم 13 التي تحصد اللقب، وأول دولة جديدة تنضم إلى الكأس منذ ألمانيا عام 2014.