مصر.. القبض على متهمين بقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات
خبرني - أوقفت الجهات الأمنية في مصر شخصين على خلفية حادث مقتل هيثم سمير، أحد أبرز المشاركين في سباقات السيارات الدولية، إثر خلاف تصاعد بشأن قطعة أرض.
أعلنت مصادر أمنية القبض على شخصين متهمين بقتل هيثم سمير، الذي كان معروفًا بتنظيم الفعاليات الرياضية والمشاركة في بطولات السيارات الدولية، وذلك عقب خلافات نشبت بينه وبين المتهمين بشأن قطعة أرض. وأسفر تطور النزاع، وفق التحقيقات الأولية، عن مقتله.
بناءً على تعليمات النيابة العامة، تقرر تشريح جثمان المجني عليه للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة، بعد العثور عليه مقتولًا.
وأفاد أحد أصدقاء الضحية بأن الحادث جاء نتيجة تطور خلاف عقاري، وأن هيثم كان معروفًا بين محبي سباقات السيارات بسيرته الطيبة ومشاركاته المتكررة في بطولات محلية ودولية، بالإضافة إلى نشاطه التجاري في مجال السيارات.
أوضح صديق الضحية أنه فور العثور على الجثمان، تم إبلاغ الجهات المعنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، حيث حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وبدأت التحقيقات التي انتهت بضبط المتهمين.
في الوقت نفسه، توافد أقارب وأصدقاء هيثم سمير إلى المشرحة، في انتظار صدور تصريح الدفن عقب الانتهاء من إجراءات التشريح. وشهد محيط المشرحة حالة من الحزن الشديد بين الحضور، الذين عبّروا عن صدمتهم لما جرى.
