هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
خبرني - ظهرت أنباء جديدة عن علاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغيز.
رونالدو وجورجينا مرتبطان عاطفياً منذ عام 2016، وكان رونالدو وقتها لاعباً في صفوف ريال مدريد.
النجم البرتغالي المخضرم لديه ابنتان من جورجينا، التي ترعى أيضاً باقي أبناءه الخمسة.
نشرت جورجينا عبر حسابها على "إنستغرام" صورة بخاتم خطوبة في يدها مع عبارة: "نعم، أفعل ذلك، في هذه الحياة وفي كل حياتي".
ووفقا لما أكده الصحفي المغربي أشرف بن عياد، فإن كريستيانو طلب رسمياً الزواج من جورجينا، وأنها قابلت الطلب بالموافقة.
ورغم أن رونالدو وجورجينا لم يعقدا قرانهما علناً من قبل، فإن النجم البرتغالي أشار إليها عدة مرات باعتبارها "زوجته".
وسبق أن قال رونالدو: "لم أذهب إلى الأرجنتين أبدا، لكن لدي الكثير من المودة لهذا الشعب، فزوجتي أرجنتينية وأنا أحبها كثيرا".
يذكر أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من رونالدو بشأن تقدمه رسمياً للزواج من جورجينا حتى الآن.
