بدء عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن وسط العراق وجنوبه

خبرني - ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الكهرباء، أن التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا الاثنين، بعد انقطاعه في مناطق بوسط العراق وجنوبه.

وكانت مصادر في الوزارة قالت في وقت سابق؛ إن التوقف المفاجئ لمحطة الحميدية في محافظة الأنبار بغرب العراق أدى إلى عطل في شبكة نقل الكهرباء.

ووصلت درجة الحرارة في بغداد إلى 47 درجة مئوية الاثنين.

وقال محمد نعمة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج في بيان صدر في وقت لاحق "حدث انفصال طارئ عصر اليوم، في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب في انطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء".

وأضاف "تعمل فرقنا الفنية حاليا على معالجة الخلل وإعادة التشغيل، حيث بدأت بإعادة التيار الكهربائي تدريجيا وسيتم استعادة الخدمة بالكامل خلال الساعات المقبلة".

وأكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، أن الانقطاع لم يؤثر على إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة.

ولم يتسن التواصل بعد مع وزارة النفط من أجل التعليق. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن وزارة الكهرباء قالت؛ إنها تعمل "بشكل مستنفر" لاستعادة الكهرباء.

وعلى الرغم من أن العراق عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، فإنه يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ هجوم الولايات المتحدة عام 2003.

وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى قصور الاستثمار وسوء الإدارة إلى ترك الشبكة الوطنية غير قادرة على تلبية الطلب.

واحتج مئات العراقيين في بغداد في صيف 2021 عندما أثر انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه على أجزاء كبيرة من البلاد مع تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آذار، إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران.

ويعتمد العراق إلى حد بعيد على واردات الغاز الطبيعي الإيرانية في توليد الكهرباء.