  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فرنسا: ماكرون يندد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة ويصفها بالكارثية

فرنسا: ماكرون يندد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة ويصفها بالكارثية

2025-08-11 03:14:31

خبرني - ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان إسرائيل خطة للسيطرة على غزة، واصفا الأمر بأنه "كارثة" ويقود "نحو حرب دائمة، وجدد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين قطاع غزة.
ووفقا لـ (فرانس برس)، قال ماكرون في بيان صدر عن الإليزية اليوم الاثنين، إن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي، وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة وتدفع بالأمور نحو حرب دائمة، مشيرا الى أن "الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الاستراتيجية".

MENAFN11082025000151011027ID1109913773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث