فرنسا: ماكرون يندد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة ويصفها بالكارثية

خبرني - ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان إسرائيل خطة للسيطرة على غزة، واصفا الأمر بأنه "كارثة" ويقود "نحو حرب دائمة، وجدد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين قطاع غزة.

ووفقا لـ (فرانس برس)، قال ماكرون في بيان صدر عن الإليزية اليوم الاثنين، إن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي، وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة وتدفع بالأمور نحو حرب دائمة، مشيرا الى أن "الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الاستراتيجية".

