طائرات روسية عالقة في ألمانيا منذ 2022

خبرني - أدت العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا إلى بقاء عدة طائرات تجارية روسية عالقة في المطارات الألمانية منذ أكثر 3 سنوات لعدم السماح لها بالإقلاع.

وصرحت وزارة النقل الألمانية لإذاعة "دبليو.دي.آر" المحلية الاثنين بأن الطائرات متوقفة عن العمل منذ 28 فبراير 2022، أي بعد 4 أيام من بدء النزاع.

كما أوضحت الوزارة أن حظر إقلاع هذه الطائرات يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ما هي الطائرات؟

يشار إلى أن الطائرات المعنية تشمل 3 طائرات شحن روسية من طراز "أنتونوف أيه.إن 124"، موجودة في مطار لايبزيغ/هاله شرق ألمانيا.

وتتوقف طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة أتران الروسية للشحن الجوي، وطائرة بومباردييه تشالنجر 300 تابعة لشركة يوتير، في مطار كولونيا/بون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كما توجد في مطار فرانكفورت/هان طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة كارجولوجيك إير البريطانية للشحن الجوي، التي اضطرت إلى وقف عملياتها عام 2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وأفلست بعد ذلك بوقت قصير.

كذلك تتوقفت طائرة طراز أيرباص أيه 320 مؤجرة لشركة أيروفولت الروسية في مطار ميونيخ. ودفعت شركة التأجير الأيرلندية الروسية المالكة للطائرة رسوماً بلغت 470 ألف يورو حتى يتم السماح للطائرة بالإقلاع إلى مطار أوسترافا بجمهورية التشيك.