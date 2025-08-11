  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

2025-08-11 03:14:15
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 11 آب (بترا)- بحث رئيس مؤسسة إعمار الرمثا، الدكتور عاكف الزعبي، مع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، في مقرّ المؤسسة، سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مدينة الرمثا.
وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد أبو عبيد التزام البلدية بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح خطط وبرامج مؤسسة الإعمار، لما لذلك من أثر إيجابي على البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على الشراكة والتكامل.
--(بترا)
ب و/م ف/هـ ح
11/08/2025 21:34:16

آخر الأخبار بلدية المفرق تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الأرصفة في السوق التجار انطلاق مهرجان أسبوع سينما الط زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأر نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعما عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN11082025000117011021ID1109913765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث