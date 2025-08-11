بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار
الرمثا 11 آب (بترا)- بحث رئيس مؤسسة إعمار الرمثا، الدكتور عاكف الزعبي، مع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، في مقرّ المؤسسة، سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مدينة الرمثا.
وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد أبو عبيد التزام البلدية بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح خطط وبرامج مؤسسة الإعمار، لما لذلك من أثر إيجابي على البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على الشراكة والتكامل.
--(بترا)
ب و/م ف/هـ ح
11/08/2025 21:34:16
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
انقطاع تام للكهرباء في وسط وجنوب العراق
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار درب الأردن
"بوما" تخسر سباق المنافسة أمام "أديداس" و"نايكي"
Attackers Abusing Proofpoint and Intermedia Link Wrapping to Deliver Phishing Payloads: Cloudflare
تأرجح الأسهم الأمريكية والأوروبية وتحولها إلى التراجع