بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

الرمثا 11 آب (بترا)- بحث رئيس مؤسسة إعمار الرمثا، الدكتور عاكف الزعبي، مع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، في مقرّ المؤسسة، سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مدينة الرمثا.

وبين الزعبي أهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جهته، أكد أبو عبيد التزام البلدية بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح خطط وبرامج مؤسسة الإعمار، لما لذلك من أثر إيجابي على البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على الشراكة والتكامل.

11/08/2025 21:34:16





