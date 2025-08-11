نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة أنقذوا أطفال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان11تموز (بترا)- أطلقت نقابة الصيادلة، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حملتها الثالثة تحت شعار: "أنقذوا أطفال غزة"، لجمع حليب الأطفال من خلال التبرعات النقدية والعينية لتخفيف معاناتهم.

وشهدت الحملة أول تبرع عيني من الزميلات والزملاء الصيادلة بتقديم 30 ألف علبة حليب بقيمة تقارب 120 ألف دينار وتم تسليم شاحنتين للهيئة.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار استقبال التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والجهات المختلفة داعية الزملاء والصيادلة للمشاركة والتبرع عبر خدمة كليك على الرقم JPA1957 أو من خلال فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.

--(بترا)

11/08/2025 21:36:39