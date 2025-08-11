  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

2025-08-11 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 11 - 8 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وذكرت دائرة الإتصال بالرئاسة التركية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان الرئيس التركي هنأ خلال الاتصال الهاتفي رئيس الوزراء الأرميني بإعلان السلام الذي وقعته يريفان مع أذربيجان الجمعة الماضي.
وأشاد اردوغان بالإرادة التي أظهرتها أرمينيا وأذربيجان لتحقيق السلام مهمة للاستقرار الإقليمي ويجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
وأشار إلى استمرار المحادثات بين تركيا وأرمينيا على المستوى الفني للمضي قدما بعملية التطبيع وأن الجهود ستستمر بهذا الصدد.
ووقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان الجمعة الماضي إعلانا مشتركا بإسم (خريطة طريق في سبيل السلام) عقب القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس الماضي إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.(النهاية)

ط ا / أ ب غ


MENAFN11082025000071011013ID1109913472

