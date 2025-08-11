الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

403
الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 11 - 8 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وذكرت دائرة الإتصال بالرئاسة التركية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان الرئيس التركي هنأ خلال الاتصال الهاتفي رئيس الوزراء الأرميني بإعلان السلام الذي وقعته يريفان مع أذربيجان الجمعة الماضي.
وأشاد اردوغان بالإرادة التي أظهرتها أرمينيا وأذربيجان لتحقيق السلام مهمة للاستقرار الإقليمي ويجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
وأشار إلى استمرار المحادثات بين تركيا وأرمينيا على المستوى الفني للمضي قدما بعملية التطبيع وأن الجهود ستستمر بهذا الصدد.
ووقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان الجمعة الماضي إعلانا مشتركا بإسم (خريطة طريق في سبيل السلام) عقب القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس الماضي إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.(النهاية)
ط ا / أ ب غ
