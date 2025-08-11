  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 362 آخرين في حرب الإبادة المتواصلة على غزة

2025-08-11 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 11 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 69 فلسطينيا واصابة 362 آخرين جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع منذ 22 شهرا.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت بذلك إلى 61499 شهيدا و153575 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا اليوم إلى المستشفيات بلغ 29 شهيدا و127 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 1807 شهداء وأكثر من 13021 مصابا.
وقالت الوزارة ان المستشفيات في غزة سجلت خمس حالات وفاة جديدة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة من ضمنهم 101 طفلا.
ويشهد قطاع غزة تهديدات الاحتلال بتوسيع الاجتياح البري في ظل تفشي المجاعة والوضع الإنساني الكارثي ما يفاقم معاناة السكان المدنيين المحاصرين في حين حذرت هيئات أممية من كارثة غير مسبوقة بالقطاع في ظل تدهور شامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية.(النهاية) و ا ب / ش م ع

