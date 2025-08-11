استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 362 آخرين في حرب الإبادة المتواصلة على غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 362 آخرين في حرب الإبادة المتواصلة على غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 11 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 69 فلسطينيا واصابة 362 آخرين جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع منذ 22 شهرا.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت بذلك إلى 61499 شهيدا و153575 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا اليوم إلى المستشفيات بلغ 29 شهيدا و127 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 1807 شهداء وأكثر من 13021 مصابا.
وقالت الوزارة ان المستشفيات في غزة سجلت خمس حالات وفاة جديدة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة من ضمنهم 101 طفلا.
ويشهد قطاع غزة تهديدات الاحتلال بتوسيع الاجتياح البري في ظل تفشي المجاعة والوضع الإنساني الكارثي ما يفاقم معاناة السكان المدنيين المحاصرين في حين حذرت هيئات أممية من كارثة غير مسبوقة بالقطاع في ظل تدهور شامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية.(النهاية) و ا ب / ش م ع
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت بذلك إلى 61499 شهيدا و153575 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا اليوم إلى المستشفيات بلغ 29 شهيدا و127 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 1807 شهداء وأكثر من 13021 مصابا.
وقالت الوزارة ان المستشفيات في غزة سجلت خمس حالات وفاة جديدة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة من ضمنهم 101 طفلا.
ويشهد قطاع غزة تهديدات الاحتلال بتوسيع الاجتياح البري في ظل تفشي المجاعة والوضع الإنساني الكارثي ما يفاقم معاناة السكان المدنيين المحاصرين في حين حذرت هيئات أممية من كارثة غير مسبوقة بالقطاع في ظل تدهور شامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية.(النهاية) و ا ب / ش م ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تستضيف مؤتمر كوموشن العالمي لأول مرة في الشرق الأوسط
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة7 يستقبل وفودا رسمية
ترمب يتخذ قرارا مثيرا للجدل تجاه صور أوباما وبوش الأب والابن في البيت الأبيض
"بوما" تخسر سباق المنافسة أمام "أديداس" و"نايكي"
وفد أوزبكي يطّلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي ويبحث تعزيز التعاون