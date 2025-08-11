رابطة العالم الإسلامي ترحب بعزم استراليا الاعتراف بالدولة الافلسطينية ودراسة نيوزلندا الاعتراف

403
رابطة العالم الإسلامي ترحب بعزم استراليا الاعتراف بالدولة الافلسطينية ودراسة نيوزلندا الاعتراف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 8 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان حكومة نيوزيلندا دراستها لاتخاذ خطوة مماثلة.
وأشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذا الموقف من حكومتي البلدين.
وأكد أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.
ودعا العيسى دول العالم كافة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والوقوف على الجانب الصحيح انتصارا للشرعية الدولية ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي.(النهاية)
