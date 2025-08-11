  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رابطة العالم الإسلامي ترحب بعزم استراليا الاعتراف بالدولة الافلسطينية ودراسة نيوزلندا الاعتراف

2025-08-11 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 8 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان حكومة نيوزيلندا دراستها لاتخاذ خطوة مماثلة.
وأشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذا الموقف من حكومتي البلدين.
وأكد أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.
ودعا العيسى دول العالم كافة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والوقوف على الجانب الصحيح انتصارا للشرعية الدولية ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي.(النهاية)

