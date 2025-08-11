  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الصحة): خفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيا بنسبة تصل إلى 5ر78 في المئة

2025-08-11 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين قرارات وزارية جديدة تنص بخفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيا بنسبة تصل إلى 5ر78 في المئة.
وذكرت الوزارة في بيان أن القرارات تضمنت تحديد لائحة جديدة لأسعار 144 دواء ومستحضرا صيدلانيا بأسعار تعد الأدنى خليجيا وذلك في إطار إلتزامها بضمان توفر الدواء بأسعار عادلة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضحت أن التخفيضات شملت أدوية أساسية تمس احتياجات شريحة واسعة من المرضى منها أدوية السرطان والمضادات الحيوية وعلاجات السكري وضغط الدم والكوليسترول وأدوية الربو إضافة إلى العلاجات البيولوجية للأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والأمراض الجلدية وأمراض القولون.
واشارت الى انه سيتم بدءا من اليوم تطبيق قرار خفض سعر حقن "تيرزيباتايد" (مونجارو) بنسبة 30 في المئة وذلك وفقا للقرار الوزراي 92 لسنة 2025 الصادر في مايو من العام الجاري كما تم تخفيض أسعار دواءي (ويقوفي) بنسبة 3ر37 في المئة و(ساكسيندا) بنسبة 8ر20 في المئة في خطوة إضافية لدعم المرضى المصابين بالسكري والسمنة.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة وطنية ومراجعة مستمرة لإعادة تسعير الأدوية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي وضمان تسهيل التكلفة العلاجية للمواطنين والمقيمين مع استمرار المراقبة الدورية للأسواق الدوائية وضبط أسعار الأدوية الأساسية.
يذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر قرارات وزارية خلال العام الجاري بخفض واعتماد نحو 1188 دواء ومستحضرا صيدلانيا حيث اعتمد في مايو الماضي أسعار 69 دواء ومستحضرا صيدلانيا جديدا وأصدر القرار الوزاري رقم 92 بتخفيض سعر حقن "تيرزيباتايد" بنسبة 30 في المئة.
كما اعتمد في مارس الماضي أسعار 146 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا بالاضافة الى أنه أصدر في يوليو 2024 قرارات بخفض أسعار أكثر من 200 صنف دوائي وكذلك اعتماد أسعار 228 دواء ومستحضرا في مايو من العام نفسه ما يعكس نهجا ثابتا ومستداما للوزارة في هذا المجال. (النهاية)

