(الصحة): خفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيا بنسبة تصل إلى 5ر78 في المئة

(الصحة): خفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيا بنسبة تصل إلى 5ر78 في المئة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين قرارات وزارية جديدة تنص بخفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيا بنسبة تصل إلى 5ر78 في المئة.
وذكرت الوزارة في بيان أن القرارات تضمنت تحديد لائحة جديدة لأسعار 144 دواء ومستحضرا صيدلانيا بأسعار تعد الأدنى خليجيا وذلك في إطار إلتزامها بضمان توفر الدواء بأسعار عادلة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضحت أن التخفيضات شملت أدوية أساسية تمس احتياجات شريحة واسعة من المرضى منها أدوية السرطان والمضادات الحيوية وعلاجات السكري وضغط الدم والكوليسترول وأدوية الربو إضافة إلى العلاجات البيولوجية للأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والأمراض الجلدية وأمراض القولون.
واشارت الى انه سيتم بدءا من اليوم تطبيق قرار خفض سعر حقن "تيرزيباتايد" (مونجارو) بنسبة 30 في المئة وذلك وفقا للقرار الوزراي 92 لسنة 2025 الصادر في مايو من العام الجاري كما تم تخفيض أسعار دواءي (ويقوفي) بنسبة 3ر37 في المئة و(ساكسيندا) بنسبة 8ر20 في المئة في خطوة إضافية لدعم المرضى المصابين بالسكري والسمنة.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة وطنية ومراجعة مستمرة لإعادة تسعير الأدوية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي وضمان تسهيل التكلفة العلاجية للمواطنين والمقيمين مع استمرار المراقبة الدورية للأسواق الدوائية وضبط أسعار الأدوية الأساسية.
يذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر قرارات وزارية خلال العام الجاري بخفض واعتماد نحو 1188 دواء ومستحضرا صيدلانيا حيث اعتمد في مايو الماضي أسعار 69 دواء ومستحضرا صيدلانيا جديدا وأصدر القرار الوزاري رقم 92 بتخفيض سعر حقن "تيرزيباتايد" بنسبة 30 في المئة.
كما اعتمد في مارس الماضي أسعار 146 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا بالاضافة الى أنه أصدر في يوليو 2024 قرارات بخفض أسعار أكثر من 200 صنف دوائي وكذلك اعتماد أسعار 228 دواء ومستحضرا في مايو من العام نفسه ما يعكس نهجا ثابتا ومستداما للوزارة في هذا المجال. (النهاية)
