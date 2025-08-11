  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(طيران الجزيرة) تحقق 6ر9 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2025

(طيران الجزيرة) تحقق 6ر9 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2025

2025-08-11 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين تحقيقها 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 4ر31 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من 2025 بارتفاع نسبته 5ر249 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024 وبربحية سهم بلغت 42ر43 فلس للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي في بيان صحفي إن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 2ر102 مليون دينار (نحو 2ر334 مليون دولار) في النصف الأول من 2025 مشيرا إلى أن الأرباح التشغيلية بلغت 6ر11 مليون دينار (نحو 9ر38 مليون دولار) بارتفاع قدره 1ر45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأوضح بودي أن الشركة حققت 8ر4 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الثاني من 2025 بانخفاض نسبته 11 في المئة مقارنة في الفترة ذاتها من 2024 وبربحية سهم بلغت 99ر21 فلس للسهم الواحد.
وذكر أن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 6ر48 مليون دينار (نحو 9ر158 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025 بانخفاض نسبته 5ر7 في المئة مبينا أن الأرباح التشغيلية بلغت 8ر4 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار) بانخفاض قدره 4ر28 في المئة.
وأشار إلى أن عدد المسافرين في النصف الأول من عام 2025 بلغ 3ر2 مليون مسافر بزيادة 1ر0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 في حين بلغ عدد المسافرين في الربع الثاني من العام الحالي مليون مسافر بانخفاض نسبته 9ر7 في المئة.
ولفت إلى أن الشركة حافظت على ريادتها في مطار الكويت الدولي بحصة سوقية بلغت 5ر29 في المئة مبينا أن طيران الجزيرة شغلت اسطولا مكونا من 24 طائرة إلى 63 وجهة في الشرق الأوسط واسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأسست شركة طيران الجزيرة عام 2004 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008 ويقتصر نشاطها التشغيلي على رحلات تجارية منخفضة التكلفة ورحلات الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي مبنى (تي 5). (النهاية)

م ض / ط أ ب


MENAFN11082025000071011013ID1109913468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث