(طيران الجزيرة) تحقق 6ر9 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2025

(طيران الجزيرة) تحقق 6ر9 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين تحقيقها 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 4ر31 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من 2025 بارتفاع نسبته 5ر249 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024 وبربحية سهم بلغت 42ر43 فلس للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي في بيان صحفي إن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 2ر102 مليون دينار (نحو 2ر334 مليون دولار) في النصف الأول من 2025 مشيرا إلى أن الأرباح التشغيلية بلغت 6ر11 مليون دينار (نحو 9ر38 مليون دولار) بارتفاع قدره 1ر45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأوضح بودي أن الشركة حققت 8ر4 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الثاني من 2025 بانخفاض نسبته 11 في المئة مقارنة في الفترة ذاتها من 2024 وبربحية سهم بلغت 99ر21 فلس للسهم الواحد.
وذكر أن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 6ر48 مليون دينار (نحو 9ر158 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025 بانخفاض نسبته 5ر7 في المئة مبينا أن الأرباح التشغيلية بلغت 8ر4 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار) بانخفاض قدره 4ر28 في المئة.
وأشار إلى أن عدد المسافرين في النصف الأول من عام 2025 بلغ 3ر2 مليون مسافر بزيادة 1ر0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 في حين بلغ عدد المسافرين في الربع الثاني من العام الحالي مليون مسافر بانخفاض نسبته 9ر7 في المئة.
ولفت إلى أن الشركة حافظت على ريادتها في مطار الكويت الدولي بحصة سوقية بلغت 5ر29 في المئة مبينا أن طيران الجزيرة شغلت اسطولا مكونا من 24 طائرة إلى 63 وجهة في الشرق الأوسط واسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأسست شركة طيران الجزيرة عام 2004 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008 ويقتصر نشاطها التشغيلي على رحلات تجارية منخفضة التكلفة ورحلات الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي مبنى (تي 5). (النهاية)
