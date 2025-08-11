  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصر تدفع بـ 2300 طن مساعدات جديدة عاجلة إلى غزة

2025-08-11 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 8 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري الدفع مجددا بنحو 2300 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تشمل نحو 2200 من السلال الغذائية والطحين بالإضافة إلى الأدوية.
وأوضح الهلال الأحمر في بيان أنه أطلق اليوم القافلة 12 من مبادرته التي تضم شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية اللازمة متجهة إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأشار البيان إلى أن قوافل "زاد العزة" التي أطلقت في 27 يوليو الماضي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة وتشمل سلاسل إمداد غذائية ودقيق وألبان أطفال ومستحضرات طبية وأدوية علاجية ومستلزمات عناية شخصية وأطنانا من الوقود.
وأكد الهلال الأحمر المصري أنه يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة ولم يجر أي غلق لمعبر رفح من الجانب المصري نهائيا حيث واصل العمل بكامل جاهزيته في المراكز اللوجستية المختلفة بما أسهم في دخول أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية بجهود 35 ألف متطوع من الجمعية. (النهاية)

أ س م / ه س ص


MENAFN11082025000071011013ID1109913467

