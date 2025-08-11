مصر تدفع بـ 2300 طن مساعدات جديدة عاجلة إلى غزة

403
مصر تدفع بـ 2300 طن مساعدات جديدة عاجلة إلى غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 8 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري الدفع مجددا بنحو 2300 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تشمل نحو 2200 من السلال الغذائية والطحين بالإضافة إلى الأدوية.
وأوضح الهلال الأحمر في بيان أنه أطلق اليوم القافلة 12 من مبادرته التي تضم شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية اللازمة متجهة إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأشار البيان إلى أن قوافل "زاد العزة" التي أطلقت في 27 يوليو الماضي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة وتشمل سلاسل إمداد غذائية ودقيق وألبان أطفال ومستحضرات طبية وأدوية علاجية ومستلزمات عناية شخصية وأطنانا من الوقود.
وأكد الهلال الأحمر المصري أنه يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة ولم يجر أي غلق لمعبر رفح من الجانب المصري نهائيا حيث واصل العمل بكامل جاهزيته في المراكز اللوجستية المختلفة بما أسهم في دخول أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية بجهود 35 ألف متطوع من الجمعية. (النهاية)
