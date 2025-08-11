الكويت ترحب بعزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين ودراسة نيوزيلندا تلك الخطوة

403
الكويت ترحب بعزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين ودراسة نيوزيلندا تلك الخطوة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 11 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن ترحيب دولة الكويت بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين الشقيقة وكذلك أيضا بإعلان نيوزيلندا دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن دولة الكويت إذ تشيد بهاتين الخطوتين اللتين من شأنهما دعم ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية في شأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتؤكد ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة. (النهاية) ن م ع / ه س ص
