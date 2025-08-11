  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت ترحب بعزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين ودراسة نيوزيلندا تلك الخطوة

الكويت ترحب بعزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين ودراسة نيوزيلندا تلك الخطوة

2025-08-11 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 11 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن ترحيب دولة الكويت بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين الشقيقة وكذلك أيضا بإعلان نيوزيلندا دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.


وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن دولة الكويت إذ تشيد بهاتين الخطوتين اللتين من شأنهما دعم ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية في شأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتؤكد ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة. (النهاية) ن م ع / ه س ص


MENAFN11082025000071011013ID1109913466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث