ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 8 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفلسطيني.
وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني أعرب في بداية الاتصال عن بالغ تقديره لجهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي أسهمت في التزام العديد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما قدر قيادة المملكة للجهود الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك وعلى مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضافت وكالة (واس) أن ولي العهد السعودي جدد إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.(النهاية)
