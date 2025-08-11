  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

2025-08-11 02:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 8 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفلسطيني.
وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني أعرب في بداية الاتصال عن بالغ تقديره لجهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي أسهمت في التزام العديد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما قدر قيادة المملكة للجهود الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك وعلى مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضافت وكالة (واس) أن ولي العهد السعودي جدد إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.(النهاية)

