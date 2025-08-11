  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الهند وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية

2025-08-11 02:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 8 (كونا) -- اتفقت الهند وأستراليا اليوم الاثنين على تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الأستراتيجية بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن قائد الجيش الأسترالي سيمون ستيوارت الذي وصل إلى نيودلهي اليوم في زيارة تستغرق أربعة أيام التقى كبار قادة القوات المسلحة الهندية بمن فيهم رئيس أركان الدفاع الجنرال أنيل تشوهان ورئيس أركان البحرية الأدميرال دينيش تريباثي ورئيس أركان القوات الجوية المارشال الجوي أمار سينغ.
وأطلع القائد الأسترالي على المنظور الأمني الهندي والتطورات الأخيرة في دمج التكنولوجيا داخل الجيش الهندي.
وتؤكد هذه الزيارة رفيعة المستوى على الشراكة الدفاعية القوية والمتنامية بين الهند وأستراليا وتسلط الضوء على الالتزام المشترك للبلدين تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ المستقرة والآمنة والقائمة على القواعد. (النهاية)

