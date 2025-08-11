الهند وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية

403
الهند وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 8 (كونا) -- اتفقت الهند وأستراليا اليوم الاثنين على تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الأستراتيجية بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن قائد الجيش الأسترالي سيمون ستيوارت الذي وصل إلى نيودلهي اليوم في زيارة تستغرق أربعة أيام التقى كبار قادة القوات المسلحة الهندية بمن فيهم رئيس أركان الدفاع الجنرال أنيل تشوهان ورئيس أركان البحرية الأدميرال دينيش تريباثي ورئيس أركان القوات الجوية المارشال الجوي أمار سينغ.
وأطلع القائد الأسترالي على المنظور الأمني الهندي والتطورات الأخيرة في دمج التكنولوجيا داخل الجيش الهندي.
وتؤكد هذه الزيارة رفيعة المستوى على الشراكة الدفاعية القوية والمتنامية بين الهند وأستراليا وتسلط الضوء على الالتزام المشترك للبلدين تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ المستقرة والآمنة والقائمة على القواعد. (النهاية)
