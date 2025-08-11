  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ في واشنطن ضد الانفلات الأمني..ويلوح بنشر الجيش

2025-08-11 02:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة واشنطن ووضع شرطتها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني فيها لمكافحة الجريمة التي أكد أنها وصلت لمعدلات قياسية تجاوزت المسجلة في أكثر مدن العالم المعروفة بانفلاتها الأمني.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الابيض بشأن معالجة ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة الامريكي وتحسين مظهرها العام "أعلن عن خطوة تاريخية لإنقاذ عاصمة بلادنا من الجريمة وسفك الدماء والفوضى والقذارة وما هو أسوأ".
وأكد في المؤتمر الذي شارك فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل والمدعية العامة للعاصمة واشنطن جانين بيرو "إنه يوم التحرير في واشنطن العاصمة وسنستعيد عاصمتنا. سنستعيدها".
وأفاد بأنه "بموجب الصلاحيات الممنوحة لي كرئيس للولايات المتحدة أفعل رسميا المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".
وأضاف "كما سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة وسيسمح لهم بأداء عملهم على أكمل وجه".
وتابع "سنحقق تعاونا متكاملا وشاملا على جميع مستويات إنفاذ القانون وسننشر ضباطا في جميع أنحاء المنطقة بشكل كثيف. سيكون لديكم المزيد من رجال الشرطة وستكونون في غاية السعادة لأنكم ستكونون آمنين. عندما تسيرون في الشارع سترون الشرطة أو عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي. سيكون لدينا الكثير منهم في الشوارع".
وتابع "سنستعين بالجيش إذا لزم الأمر".
وأكد أن معدل جرائم القتل في واشنطن اليوم أعلى من معدل جرائم القتل في بوغوتا وكولومبيا ومكسيكو سيتي وبعض الأماكن التي تُوصف بأنها أسوأ الأماكن على وجه الأرض. انه أعلى بكثري".
"وتابع "تم اجتياح عاصمتنا من قبل عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء وحشود من الشباب المتهور ومهووسين مدمنين على المخدرات ومشردين ولن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن".
وشدد على ان الوضع في العاصمة الامريكية أصبح عبارة عن "فوضى عارمة. ونحن نتخلص من الأحياء الفقيرة أيضا. لدينا أحياء فقيرة هنا. نحن نتخلص منها".
وأوضح "ستقولون يا له من أمر فظيع. لا. نحن نتخلص من الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها جحافل من الشباب الملثمين تجوب شوارع المدينة طوال اليوم. إنهم على متن مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية. يتنقلون بسلاسة. أحياء بأكملها الآن تحت حظر تجول طارئ". (النهاية)

