الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ في واشنطن ضد الانفلات الأمني..ويلوح بنشر الجيش

الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ في واشنطن ضد الانفلات الأمني..ويلوح بنشر الجيش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة واشنطن ووضع شرطتها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني فيها لمكافحة الجريمة التي أكد أنها وصلت لمعدلات قياسية تجاوزت المسجلة في أكثر مدن العالم المعروفة بانفلاتها الأمني.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الابيض بشأن معالجة ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة الامريكي وتحسين مظهرها العام "أعلن عن خطوة تاريخية لإنقاذ عاصمة بلادنا من الجريمة وسفك الدماء والفوضى والقذارة وما هو أسوأ".
وأكد في المؤتمر الذي شارك فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل والمدعية العامة للعاصمة واشنطن جانين بيرو "إنه يوم التحرير في واشنطن العاصمة وسنستعيد عاصمتنا. سنستعيدها".
وأفاد بأنه "بموجب الصلاحيات الممنوحة لي كرئيس للولايات المتحدة أفعل رسميا المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".
وأضاف "كما سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة وسيسمح لهم بأداء عملهم على أكمل وجه".
وتابع "سنحقق تعاونا متكاملا وشاملا على جميع مستويات إنفاذ القانون وسننشر ضباطا في جميع أنحاء المنطقة بشكل كثيف. سيكون لديكم المزيد من رجال الشرطة وستكونون في غاية السعادة لأنكم ستكونون آمنين. عندما تسيرون في الشارع سترون الشرطة أو عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي. سيكون لدينا الكثير منهم في الشوارع".
وتابع "سنستعين بالجيش إذا لزم الأمر".
وأكد أن معدل جرائم القتل في واشنطن اليوم أعلى من معدل جرائم القتل في بوغوتا وكولومبيا ومكسيكو سيتي وبعض الأماكن التي تُوصف بأنها أسوأ الأماكن على وجه الأرض. انه أعلى بكثري".
"وتابع "تم اجتياح عاصمتنا من قبل عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء وحشود من الشباب المتهور ومهووسين مدمنين على المخدرات ومشردين ولن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن".
وشدد على ان الوضع في العاصمة الامريكية أصبح عبارة عن "فوضى عارمة. ونحن نتخلص من الأحياء الفقيرة أيضا. لدينا أحياء فقيرة هنا. نحن نتخلص منها".
وأوضح "ستقولون يا له من أمر فظيع. لا. نحن نتخلص من الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها جحافل من الشباب الملثمين تجوب شوارع المدينة طوال اليوم. إنهم على متن مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية. يتنقلون بسلاسة. أحياء بأكملها الآن تحت حظر تجول طارئ". (النهاية)
