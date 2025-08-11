حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- الحادي عشر من أغسطس

1957 - وفاة سيد علي سيد سليمان الرفاعي عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد رجالات الكويت البارزين في مجالي العمل العام والنشاط الاقتصادي.

1963 - إشهار نادي القادسية الرياضي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى شهر أكتوبر عام 1960 ومقره محافظة حولي.

1974 - إشهار النادي العلمي الكويتي الذي يهدف إلى رعاية الأنشطة العلمية ونشر الوعي والعمل على رفع المستوى العلمي.

1990 - النظام العراقي يصدر صحيفة يومية باسم (النداء) في الكويت بعد تسعة أيام من غزوه للبلاد.

1991 - وفاة سليمان المرشود عن عمر ناهز 101 عام وهو أحد أبرز تجار الكويت في مجال العطور والبخور.

1999 - الكويت تشهد كسوفا كليا للشمس بدأ من الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا واستمر حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق.

2017 - وفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا عن عمر ناهز 78 عاما في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.

2018 - منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيغر) للسيدات يختتم مشاركته في البطولة الآسيوية للعبة في بانكوك بإحرازه 27 ميدالية متنوعة.

2021 - الشركة الكويتية لنفط الخليج تعلن بدء التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلومتر لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت بطاقة استيعابية بلغت 24 مليون قدم مكعبة.(النهاية) م ب ر / ن س ن