حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
-------------------
1957 - وفاة سيد علي سيد سليمان الرفاعي عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد رجالات الكويت البارزين في مجالي العمل العام والنشاط الاقتصادي.
1963 - إشهار نادي القادسية الرياضي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى شهر أكتوبر عام 1960 ومقره محافظة حولي.
1974 - إشهار النادي العلمي الكويتي الذي يهدف إلى رعاية الأنشطة العلمية ونشر الوعي والعمل على رفع المستوى العلمي.
1990 - النظام العراقي يصدر صحيفة يومية باسم (النداء) في الكويت بعد تسعة أيام من غزوه للبلاد.
1991 - وفاة سليمان المرشود عن عمر ناهز 101 عام وهو أحد أبرز تجار الكويت في مجال العطور والبخور.
1999 - الكويت تشهد كسوفا كليا للشمس بدأ من الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا واستمر حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق.
2017 - وفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا عن عمر ناهز 78 عاما في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.
2018 - منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيغر) للسيدات يختتم مشاركته في البطولة الآسيوية للعبة في بانكوك بإحرازه 27 ميدالية متنوعة.
2021 - الشركة الكويتية لنفط الخليج تعلن بدء التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلومتر لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت بطاقة استيعابية بلغت 24 مليون قدم مكعبة.(النهاية) م ب ر / ن س ن
