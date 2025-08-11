  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين

2025-08-11 04:22:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الإثنين قرارا بتشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين والمسائل القانونية المنبثقة وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية لمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التأمين.
وأكد المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة تهدف إلى توفير منظومة قانونية متكاملة تنظم حقوق أطراف العلاقة التأمينية والتزاماتهم وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يرسخ العدالة ويعزز الثقة في القطاع التأميني الوطني.
وقال إن "اللجنة مشكلة من شخصيات قضائية ومختصة وتضم: رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف مطلق المطيري ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف أحمد الرشيدي والمستشار بالمكتب الفني لوزير العدل القاضي فهد العوض وممثل وزارة الداخلية العميد حقوقي خالد العدواني وممثل وحدة تنظيم التأمين طلال المحارب وممثل وحدة تنظيم التأمين دانة الكندري ومقرر اللجنة حمد الرشيدي".
وأضاف المستشار السميط أن "اللجنة ستتولى مراجعة وتقييم جميع القوانين ذات الصلة بالتأمين واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بما في ذلك إعداد مسودات مشروعات بقوانين تعرض على الجهات المختصة تمهيدا لاستكمال إجراءاتها الدستورية".
وأوضح أن نطاق عمل اللجنة يشمل تطوير الإطار التشريعي لجميع أنواع التأمين المعمول بها في دولة الكويت بما في ذلك تأمين المركبات الإجباري والتكميلي والتأمين على الممتلكات العقارية والمنقولة والتأمين ضد الحريق والكوارث والتأمين على المسؤولية المدنية إضافة إلى التأمينات الأخرى ذات الصلة بالحياة والأعمال والنشاطات الاقتصادية.
وذكر المستشار السميط أن تشكيل هذه اللجنة المتخصصة بتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالتأمين يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التطورات التنظيمية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.(النهاية)

